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«Динамо» не побеждает «Спартак» 5 матчей подряд – 4 поражения и ничья

«Динамо» не побеждает «Спартак» в 5 последних матчах.

Сегодняшняя встреча команд в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

Предыдущий матч между «Динамо» и «Спартаком» завершился вничью (2:2), до этого бело-голубые потерпели три поражения подряд.

Последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» 4 октября 2023 года в матче Кубка России (3:0).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
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