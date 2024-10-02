«Динамо» не побеждает «Спартак» 5 матчей подряд – 4 поражения и ничья

«Динамо» не побеждает «Спартак» в 5 последних матчах.

Сегодняшняя встреча команд в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

Предыдущий матч между «Динамо » и «Спартаком » завершился вничью (2:2), до этого бело-голубые потерпели три поражения подряд.

Последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» 4 октября 2023 года в матче Кубка России (3:0).