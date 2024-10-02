«Динамо» не побеждает «Спартак» 5 матчей подряд – 4 поражения и ничья
«Динамо» не побеждает «Спартак» в 5 последних матчах.
Сегодняшняя встреча команд в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.
Предыдущий матч между «Динамо» и «Спартаком» завершился вничью (2:2), до этого бело-голубые потерпели три поражения подряд.
Последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» 4 октября 2023 года в матче Кубка России (3:0).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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