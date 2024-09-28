Эм, а где Виллиан Жозе?

Разбирается Чернявский.

Виллиан Жозе в «Спартаке» выглядит тоскливо. Бывший форвард «Бетиса» (10+5 в прошлом сезоне Ла Лиги) приехал с лишним весом, до сих пор не набрал форму и за 185 минут на поле ничем не запомнился. Уже четыре игры бразилец и вовсе не попадает в заявку.

Все настолько грустно, что игрока публично критикует руководство клуба.

Гендиректор Олег Малышев: «Я разочарован, что Жозе не показывает тот результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится».

Спортивный директор Томаш Амарал: «Ожидали, что Жозе начнет сезон в «Спартаке» лучше. Его форма стала сюрпризом, он повел себя непрофессионально. Но сейчас уже достаточно [килограммов] скинул».

Сам Жозе отвечает, что тренируется и набирает форму.

Как так получилось? «Спартак» ошибся? Или надо просто подождать?

Почему руководители «Спартака» так жестко высказываются?

Еще раз проговорим, зачем вообще покупали 32-летнего Виллиана Жозе. Позиция клуба: на рынке не так много футболистов, которые сделали 10+5 в Ла Лиге в прошлом сезоне, почти ничего не стоят (1,5 млн евро) и готовы ехать в Россию. Еще Жозе может играть столба, что тоже привлекало.

Логика понятна: да, возраст смущает, но выбор сильно ограничен. Пример Миралема Пьянича только подтверждает, что клубы РПЛ снизили планку и не упускают шансы привезти тех, кто может быть полезен даже на излете карьеры.

Тем более трансфер одобрил главный тренер Деян Станкович, что подтвердил и Томаш Амарал. В летнее окно этот кандидат устраивал всех. Причем бразильца подписывали, когда Александр Соболев еще не уезжал в «Зенит».

Но форма, в которой приехал Жозе, неприятно удивила. Насколько известно Спортсу’‘, руководство сознательно раскритиковало нападающего в медиа – чтобы дополнительно подстегнуть.

«А еще, видимо, не хотели называть белое черным», – добавляет наш источник.

Внешне кажется, что Виллиан Жозе постоянно раздражен. На самом деле он добродушный и позитивный

По нашей информации, бразилец принял слова боссов близко к сердцу и сильно рефлексировал (ну или сделал такой вид).

А пока сбрасывал вес и набирал форму, получил мышечную травму. Из-за этого Виллиана вывели из занятий в общей группе и не включали в заявку на матчи.

По кадрам из телетрансляции может сложиться ощущение, что Виллиан Жозе жутко недоволен и ненавидит все вокруг. Собеседники Спортса’‘, которые несколько раз в неделю видят футболиста, очень удивились, когда об этом услышали.

«Не знаю, почему сложилось такое ощущение, но он очень добрый и позитивный человек, очень открытый. Жаль, что у него пока не получается, но я верю, что наберет форму и покажет уровень», – говорит источник

Еще одна деталь, которая указывает, что Жозе всерьез относится к «Спартаку»: в инстаграме анонсирует матчи клуба и подогревает к нему интерес. Человек, которого все бесит, вряд ли бы так поступал. Еще Жозе во время травмы был рядом с командой и приходил в раздевалку после матчей.

По информации заместителя главного редактора «СЭ» Максима Алланазарова, Виллиан Жозе наконец-то появится в заявке на ближайший матч с «Локомотивом». Правда, пробиваться будет тяжело. Пока бразилец приходил в себя, его место занял легендарный Шамар Николсон. Интересно, что лучший друг Жозе в «Спартаке» – его другой конкурент Манфред Угальде. Амарал даже говорил, что Жозе брали в том числе в помощь Угальде. Так форварды и сблизились.

А как вообще Виллиан Жозе играл и забивал в Испании?

Растренированность Жозе – фундаментальная проблема. Как объясняет наш специалист по испанскому футболу Тимур Боков (подписывайтесь на его телеграм-канал ), игра бразильца сильно завязана на тонусе, физике и движении. Чем лучше Жозе бежит, тем больше может дать команде. А здесь искусственно прибил главный козырь.

Бразилец идеален для команд, которые не умеют играть в позиционный футбол и выходят из обороны через верховые передачи. Здесь Жозе царь, вот его коронная схема: распихивает, цепляется, принимает, разворачивается, бросает вингеру во фланг, бежит в штрафную, там тоже распихивает и замыкает. Так он зажигал в «Реал Сосьедаде», где за 172 матча забил 62 гола и отдал 15 передач.

В последние годы в Сан-Себастьяне Жозе убавил яркость: команда перестроилась на позиционный футбол, в котором ему чуть сложнее. Кстати, «Спартак» при Станковиче играет в большое владение, при котором бразильцу может быть некомфортно.

В «Бетисе» бразилец был уже не таким подвижным, но сохранил скиллы по умению цепляться и замыкать – при партнерах уровня Набиля Фекира этого набора было достаточно. Правда, в конце прошлого сезона Жозе тоже выглядел тоскливо, потеряв железное место в основе.

Учитывая это, перспективы Виллиана в РПЛ непонятные. Пока кажется, в «Спартаке» серьезно ошиблись. При этом хочется посмотреть на него в форме – в теории такой форвард может дать Станковичу дополнительные опции.

Кстати, Виллиана Жозе арендовал «Реал» и чуть не взяла «Барселона»!

А вообще, герой удивительный. Например, у Виллиана Жозе есть 21 минута за «Реал» – против «Сельты» в Ла Лиге.

Было так: мадридцы упустили Неймара и попросили «Сантос» порекомендовать кого-нибудь еще. Там посоветовали Жозе – «Реал» прислушался и взял игрока в аренду. Интересно, что в «Сантос» Виллиана пристроил Неймар: на замену себе, когда уехал в «Барселону». И обещал, что Жозе будет 20 лет играть за сборную Бразилии.

А после успехов в «Реал Сосьедаде» (45 мячей и 13 голевых за три сезона) его в 2019-м захотела «Барселона». Сделка не состоялась только из-за запросов басков – хотели 70 миллионов евро. В итоге в 2022-м он уехал в «Бетис» за 10 млн.

Что-то в нем, вероятно, есть. Давайте понаблюдаем.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press ; East News /AFP PHOTO/ MIGUEL RIOPA / AFP

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