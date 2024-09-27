Виллиан Жозе готов сыграть с «Локо», форвард «Спартака» тренируется в общей группе. Маркиньос пропустит игру из-за смерти отца

«Спартак» сможет рассчитывать на Виллиана Жозе в матче с «Локомотивом».

Бразильский форвард тренируется с командой без ограничений, информирует журналист Максим Алланазаров.

Маркиньос не примет участия в дерби. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент вингера «Спартака».

У бразильца умер отец, футболист отправился на родину. Ранее игрок пропустил игру 9-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).

– Маркиньос пропустит матч против «Локомотива»?

– Да, – сказал Стефано Кастанья.

Матч 10-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится завтра в 16:30 по московскому времени.