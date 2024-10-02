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  • «Я иногда по 2-3 месяца не забивал – приходилось нажраться, с кем‑нибудь подраться. Да и в церковь ходил. Придет время, и Виллиан Жозе начнет забивать». Орещук о форварде «Спартака»
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«Я иногда по 2-3 месяца не забивал – приходилось нажраться, с кем‑нибудь подраться. Да и в церковь ходил. Придет время, и Виллиан Жозе начнет забивать». Орещук о форварде «Спартака»

Роман Орещук высказался о проблемах Виллиана Жозе с результативностью.

32‑летний бразилец провел за «Спартак» семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

– Виллиан Жозе до сих пор не может забить. Сегодня кубковый матч с «Динамо», сможет?

– Давайте так, Угальде сколько забить не мог? Всю вторую часть прошлого чемпионата. Это нормальное явление, когда футболист приезжает в новый клуб растренированный с лишним весом. Его нужно привести в порядок, включить в команду. Чтобы Угальде заиграл, понадобилась смена тренера.

Смолов два года не забивал, календари выпускали, были каналы «Забил ли Федя Смолов». Федя все это пережил, красавец. Уже никто этого и не вспоминает. Да и я сам был нападающим, иногда по два‑три месяца не забивал. Приходилось в ресторан идти, нажраться, напиться, с кем‑нибудь подраться. Ну, что‑то придумывал. Да и в церковь ходил.

Отпустите уже Жозе. Придет время, и начнет забивать. Бывают такие истории, что игроку просто необходимо включиться в командный паззл, чтобы все получилось, – сказал футбольный агент и бывший игрок петербургского «Динамо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
logoРоман Орещук
logoВиллиан Жозе
logoМатч ТВ
logoМанфред Угальде
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