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Осимхен выбыл до середины ноября из-за растяжения мышц задней поверхности бедра. Форвард «Галатасарая» травмировался в матче против «Касымпаши»

Виктор Осимхен пропустит несколько недель из-за травмы.

Нападающий «Галатасарая», арендованный у «Наполи», был заменен в перерыве матча против «Касымпаши» в чемпионате Турции в прошлую субботу. В 1-м тайме Осимхен сделал дубль.

«Галатасарай» сообщил, что у Осимхена выявлено сильное растяжение и отек в области задней поверхности бедра.

Как отмечает Goal, восстановление при подобных повреждениях занимает несколько недель – возвращение нападающего на поле ожидается не ранее середины ноября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Галатасарая»
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