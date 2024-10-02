Осимхен выбыл до середины ноября из-за растяжения мышц задней поверхности бедра. Форвард «Галатасарая» травмировался в матче против «Касымпаши»
Виктор Осимхен пропустит несколько недель из-за травмы.
Нападающий «Галатасарая», арендованный у «Наполи», был заменен в перерыве матча против «Касымпаши» в чемпионате Турции в прошлую субботу. В 1-м тайме Осимхен сделал дубль.
«Галатасарай» сообщил, что у Осимхена выявлено сильное растяжение и отек в области задней поверхности бедра.
Как отмечает Goal, восстановление при подобных повреждениях занимает несколько недель – возвращение нападающего на поле ожидается не ранее середины ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Галатасарая»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости