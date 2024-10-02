Осимхен выбыл до середины ноября из-за растяжения мышц задней поверхности бедра. Форвард «Галатасарая» травмировался в матче против «Касымпаши»

Виктор Осимхен пропустит несколько недель из-за травмы.

Нападающий «Галатасарая », арендованный у «Наполи», был заменен в перерыве матча против «Касымпаши» в чемпионате Турции в прошлую субботу. В 1-м тайме Осимхен сделал дубль.

«Галатасарай» сообщил, что у Осимхена выявлено сильное растяжение и отек в области задней поверхности бедра.

Как отмечает Goal , восстановление при подобных повреждениях занимает несколько недель – возвращение нападающего на поле ожидается не ранее середины ноября.