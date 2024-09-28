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  • Осимхен впервые забил за «Галатасарай» – дубль «Касымпаше». У него 2+3 в 4 матчах за турецкий клуб
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Осимхен впервые забил за «Галатасарай» – дубль «Касымпаше». У него 2+3 в 4 матчах за турецкий клуб

Виктор Осимхен впервые забил за «Галатасарай».

Нигерийский форвард сделал дубль в матче 7-го тура чемпионата Турции против «Касымпаши» (3:1, второй тайм).

В первых трех играх за «Галатасарай» Осимхен ограничивался лишь голевыми передачами – по одной в каждой.

Виктор выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoНаполи
logoКасымпаша
logoВиктор Осимхен
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