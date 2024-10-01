Виктор Осимхен: «Я стою больше 100 млн евро. В современном футболе мало игроков с такими характеристиками и успехами, как у меня»

Виктор Осимхен заявил, что стоит больше 100 миллионов евро.

Ранее 25-летний нападающий был отправлен в аренду из «Наполи » в «Галатасарай » на фоне срыва переходов в «Челси» и «Аль-Ахли». В прошлом сезоне Серии А нигериец провел 25 матчей и забил 15 голов.

«Я стою больше 100 миллионов евро, потому что в современном футболе мало игроков с такими характеристиками и успехами, как у меня. Я знаю, какой вклад могу внести.

Есть люди, которые не согласны с такой ценой – это нормально, у каждого свое мнение», – сказал Виктор Осимхен .

У 25-летнего нигерийца один трофей во взрослом футболе – победа в Серии А сезона-2022/23.

Осимхен впервые забил за «Галатасарай» – дубль «Касымпаше». У него 2+3 в 4 матчах за турецкий клуб