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Виктор Осимхен: «Я стою больше 100 млн евро. В современном футболе мало игроков с такими характеристиками и успехами, как у меня»

Виктор Осимхен заявил, что стоит больше 100 миллионов евро.

Ранее 25-летний нападающий был отправлен в аренду из «Наполи» в «Галатасарай» на фоне срыва переходов в «Челси» и «Аль-Ахли». В прошлом сезоне Серии А нигериец провел 25 матчей и забил 15 голов.

«Я стою больше 100 миллионов евро, потому что в современном футболе мало игроков с такими характеристиками и успехами, как у меня. Я знаю, какой вклад могу внести.

Есть люди, которые не согласны с такой ценой – это нормально, у каждого свое мнение», – сказал Виктор Осимхен.

У 25-летнего нигерийца один трофей во взрослом футболе – победа в Серии А сезона-2022/23.

Осимхен впервые забил за «Галатасарай» – дубль «Касымпаше». У него 2+3 в 4 матчах за турецкий клуб

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Джанлуки ди Марцио
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoНаполи
logoВиктор Осимхен
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