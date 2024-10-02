Кирьяков о «Спартаке»: «Уже звучит критика, хотя по первым матчам Станковичу пели много дифирамбов. В играх с прямыми конкурентами проблемы остаются те же»

Сергей Кирьяков высказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

«Спартак » в двух последних матчах взял всего лишь очко – конечно же, это мало. Есть у них определенные проблемы, уже звучит критика. Хотя по первым матчам Станковичу пели много дифирамбов, мол, команда возрождается, выигрывает. Как мы видим, в играх с прямыми конкурентами проблемы остаются те же.

Напряженные встречи чемпионата, на мой взгляд, важнее, чем Кубок . Шансы в чемпионате? Еще долго играть. Все можно поправить. «Зенит» теряет очки, «Краснодар» и «Локомотив» идут вровень с ним. «Динамо» и «Спартаку » нужны победные серии. Понятно, что многое зависит от календаря. Нельзя терять очки, набирать максимум в матчах с аутсайдерами, командами нижней части таблицы.

Во встречах же с топами нужно стараться выигрывать. Такие игры будут. «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» еще проведут матчи друг с другом. Потеря очков гарантирована. Поэтому шанс достать эту тройку есть. Но только с условием набора очков в матчах, где ты считаешься фаворитом, – сказал бывший нападающий «Динамо» и сборной России.