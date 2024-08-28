«Пишут, что «Спартак» – уже «Бавария». Станкович гений тренерского цеха, что ли? Это же не Анчелотти. Ничего сверхъестественного нет». Первак об игре красно-белых и журналистах
Юрий Первак предположил, что журналисты повлияли на поражение «Спартака».
Красно-белые в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России дома проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1).
«Спартак» наступает на те же грабли, что были и с «Ахматом». Есть какая-то самоуверенность, недооценка противника.
Много пишут – вы в том числе, что «Спартак» – уже мюнхенская «Бавария»! В этом кроется некоторая неудача.
Считаю, журналисты всегда раскручивают какую-то модель, потому что они так захотели. Но внутри клуба практически никто не бывает. Вот и пишут про то, как Станкович веселый прыгает и скачет, целует Эраковича. Но футбол же не там, он в другом месте.
Станкович только встряхнул раздевалку. Он через месяц после предыдущего сезона уже схватил команду. Где он в работе-то себя проявил? Впереди большой и длинный чемпионат.
Станкович гений тренерского цеха что ли? Нет, конечно! Это же не Анчелотти, от которого можно ждать нововведений. Ничего сверхъестественного нет», – сказал бывший гендиректор «Спартака».
Да про кого они всё время говорят?! Я уже давно ничего подобного не встречал.
С чего он взял что кто-то сравнивает Спартак с Баварией?
Почему он судит об игре Спартака по резервному составу с Игнатовым, Хлусевичем и Зобниным?
Сколько игр Спартака он посмотрел в этом сезоне и главное чем он их смотрел?
Почему у него так горит от Спартака?
Кто такой это "гениальный" эксперт и почему кого-то волнует его авторитетное мнение???
Руководство даёт очень сдержанные комментарии, болельщики в подавляющем большинстве всё прекрасно понимают, и только у горе-экспертов Спартак после победы сразу же претендует на чемпионство, а после поражения претендует на вылет.
Фееричные...
Я как нейтральный зритель говорю , Спартак впервые за много лет реально хорош (пока), и это при том что много дыр в составе , дайте спокойно тренеру работать и не портите воздух