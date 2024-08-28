«Пишут, что «Спартак» – уже «Бавария». Станкович гений тренерского цеха, что ли? Это же не Анчелотти. Ничего сверхъестественного нет». Первак об игре красно-белых и журналистах

Теги Спартак Деян Станкович Карло Анчелотти премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Юрий Первак Динамо Махачкала Футбол

Юрий Первак предположил, что журналисты повлияли на поражение «Спартака».

Красно-белые в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России дома проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1). 

«Спартак» наступает на те же грабли, что были и с «Ахматом». Есть какая-то самоуверенность, недооценка противника.

Много пишут – вы в том числе, что «Спартак» – уже мюнхенская «Бавария»! В этом кроется некоторая неудача.

Считаю, журналисты всегда раскручивают какую-то модель, потому что они так захотели. Но внутри клуба практически никто не бывает. Вот и пишут про то, как Станкович веселый прыгает и скачет, целует Эраковича. Но футбол же не там, он в другом месте. 

Станкович только встряхнул раздевалку. Он через месяц после предыдущего сезона уже схватил команду. Где он в работе-то себя проявил? Впереди большой и длинный чемпионат.

Станкович гений тренерского цеха что ли? Нет, конечно! Это же не Анчелотти, от которого можно ждать нововведений. Ничего сверхъестественного нет», – сказал бывший гендиректор «Спартака».

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто эти многие? Где он все это читает?
+33
-4
+29
>>Много пишут – вы в том числе, что «Спартак» – уже мюнхенская «Бавария»!
Да про кого они всё время говорят?! Я уже давно ничего подобного не встречал.
+22
-1
+21
Что за феерический?
С чего он взял что кто-то сравнивает Спартак с Баварией?
Почему он судит об игре Спартака по резервному составу с Игнатовым, Хлусевичем и Зобниным?
Сколько игр Спартака он посмотрел в этом сезоне и главное чем он их смотрел?
Почему у него так горит от Спартака?
Кто такой это "гениальный" эксперт и почему кого-то волнует его авторитетное мнение???
+15
-2
+13
Ответ Liver0910
Кто эти многие? Где он все это читает?
Эти многие сейчас с ним в одной комнате. Не мешай ему!
+10
-1
+9
Они когда-нибудь угомонятся?!

Руководство даёт очень сдержанные комментарии, болельщики в подавляющем большинстве всё прекрасно понимают, и только у горе-экспертов Спартак после победы сразу же претендует на чемпионство, а после поражения претендует на вылет.

Фееричные...
+10
-3
+7
Кто и где это пишет ??!
+6
0
+6
Уважаемый редактор! Может, лучше про реактор? Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же! Год подряд то тарелками пугают - дескать, подлые, летают! То у вас собаки лают, то руины говорят! (В.Высоцкий. "Письмо в передачу Очевидное-невероятное с Канатчиковой дачи")
+6
0
+6
Спартаковские ветераны самые отбитые из всех что есть , все им не так всегда

Я как нейтральный зритель говорю , Спартак впервые за много лет реально хорош (пока), и это при том что много дыр в составе , дайте спокойно тренеру работать и не портите воздух
+6
-2
+4
К журналисту вопрос: а найти более адекватного комментатора было слабо?
+3
0
+3
Ответ Иван Шуткин
Вообще не понимаю ,откуда такие хорошие отзывы о Спартаке и Барко )Очень средне играет ,а Барко постоянно не вовремя передачи отдает в последних трех матчах )Вот ударил на последних минутах и что ?А 90 минут ,что он делал и так в каждом матче
Ты точно все матчи Спартака смотришь?
+4
-1
+3
Раньше Черевиченко был штатным вентиляторщиком, теперь Первак.
+2
0
+2
Ответ krossalex
Уважаемый редактор! Может, лучше про реактор? Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же! Год подряд то тарелками пугают - дескать, подлые, летают! То у вас собаки лают, то руины говорят! (В.Высоцкий. "Письмо в передачу Очевидное-невероятное с Канатчиковой дачи")
Мой любимый поэт, актёр, певец 👍+
+2
0
+2
В этом году чуть нормально играют. Потому что тренер не клоун.
+1
0
+1
Ответ Liver0910
Кто эти многие? Где он все это читает?
Да вот Глебас Чернявский после каждого тура
+1
0
+1
Интересно , а Анчелотти сразу стал гением тренерского цеха ?🤣
+1
0
+1
Тяжелая артиллерия в лице ветеранов пошла
+1
0
+1
Сами придумали, сами ответили. Кто пишет? Где пишут. Чьё это мнение?
0
0
0
В общественном туалете много,что написано....
0
0
0
Легко быть Анчелотти с составом Реала. Ты попробуй побыть Станковичем в Спартаке.
0
0
0
Наставником сборной Казахстана попахивает
0
0
0
А что сделал Первак для Спартака ? Для футбола ?
0
0
0
Ответ SMART789
Да вот Глебас Чернявский после каждого тура
Нашел кого приводить в пример…
0
0
0
Ответ 1футбол1
Кто? Не ужели опять ГазПром?
Думаю что усатый Стас, потому что гонят на тренера… так что не обольщайся
0
0
0
я уж подумал Мостовой
0
0
0
Ответ Сергей Лепехин
А что сделал Первак для Спартака ? Для футбола ?
А речь не о Перваке, а о том, что рано оценивать новых тренеров в клубах РПЛ, дождитесь, хотя бы, окончания первого круга!
0
0
0
Ответ Z-14577478
А речь не о Перваке, а о том, что рано оценивать новых тренеров в клубах РПЛ, дождитесь, хотя бы, окончания первого круга!
А его никто и не оценивает. То Первак ляпнул, что оцениваю, а потом сам накидывает
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий