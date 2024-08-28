«Пишут, что «Спартак» – уже «Бавария». Станкович гений тренерского цеха, что ли? Это же не Анчелотти. Ничего сверхъестественного нет». Первак об игре красно-белых и журналистах

Юрий Первак предположил, что журналисты повлияли на поражение «Спартака».

Красно-белые в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России дома проиграли махачкалинскому « » (0:1).

«Спартак» наступает на те же грабли, что были и с «Ахматом». Есть какая-то самоуверенность, недооценка противника.

Много пишут – вы в том числе, что «Спартак» – уже мюнхенская «Бавария»! В этом кроется некоторая неудача.

Считаю, журналисты всегда раскручивают какую-то модель, потому что они так захотели. Но внутри клуба практически никто не бывает. Вот и пишут про то, как Станкович веселый прыгает и скачет, целует Эраковича. Но футбол же не там, он в другом месте.

Станкович только встряхнул раздевалку. Он через месяц после предыдущего сезона уже схватил команду. Где он в работе-то себя проявил? Впереди большой и длинный чемпионат.

гений тренерского цеха что ли? Нет, конечно! Это же не Анчелотти, от которого можно ждать нововведений. Ничего сверхъестественного нет», – сказал бывший гендиректор « ».