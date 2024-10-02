Станкович о матче с «Динамо» в Кубке: «У «Спартака» есть возможность показать свою игру, характер и то, на что мы способны. Постараемся завершить этот этап на первом месте»
Команды сыграют сегодня в матче 5-го тура Фонбет Кубка России. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в 19:00 по московскому времени.
– Три подряд московских дерби за девять дней. Не пропадают ли эмоции у футболистов от перенасыщения?
– Эмоции не пропадают. Наоборот, этот матч будет проходить в нужный момент и в нужное время. Потому что последние результаты оставляли желать лучшего. Поэтому сейчас у нас есть возможность показать свою игру, характер и то, на что мы способны.
– Важно ли «Спартаку» оказаться именно на первом месте в группе?
– Конечно, это важно для меня как для тренера. Для клуба и футболистов тоже. Мы постараемся завершить этот этап на первом месте.
Что касается Мангаша, он усердно и хорошо работал в этот период, это интересный и талантливый игрок. Надеюсь, он сможет показать все свои качества, это может стать для многих сюрпризом, – сказал главный тренер «Спартака».
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