Станкович о матче с «Динамо» в Кубке: «У «Спартака» есть возможность показать свою игру, характер и то, на что мы способны. Постараемся завершить этот этап на первом месте»

Деян Станкович поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Динамо».

Команды сыграют сегодня в матче 5-го тура Фонбет Кубка России. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в 19:00 по московскому времени.

– Три подряд московских дерби за девять дней. Не пропадают ли эмоции у футболистов от перенасыщения?

– Эмоции не пропадают. Наоборот, этот матч будет проходить в нужный момент и в нужное время. Потому что последние результаты оставляли желать лучшего. Поэтому сейчас у нас есть возможность показать свою игру, характер и то, на что мы способны.

– Важно ли «Спартаку» оказаться именно на первом месте в группе?

– Конечно, это важно для меня как для тренера. Для клуба и футболистов тоже. Мы постараемся завершить этот этап на первом месте.

Что касается Мангаша , он усердно и хорошо работал в этот период, это интересный и талантливый игрок. Надеюсь, он сможет показать все свои качества, это может стать для многих сюрпризом, – сказал главный тренер «Спартака».