«Спартак» пропустил первым в 3-м матче подряд – от «Локомотива» и дважды от «Динамо». Во всех играх счет был открыт в первые 10 минут
«Спартак» пропустил первым в 3-м матче подряд.
В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России защитник «Динамо» Эли Даса забил в ворота красно-белых на 2-й минуте.
В предыдущем матче «Спартак» пропустил от «Локомотива» на 7-й минуте. В предыдущем туре Мир РПЛ «Динамо» забило красно-белым на 3-й минуте игры.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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