Агент Денисова о фразе Гурцкая, что Даниил «срет как полковая лошадь»: «Пусть следит за словами. Станкович не угадал с составом, намудрил с тактикой»

Агент Даниила Денисова оценил критику в адрес футболиста.

Тимур Гурцкая на фоне матча «Локомотива » и «Спартака » (3:1) высказался о тактике Деяна Станковича : «Выставил Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче. Из него Тюкавин сделал петрушку» .

– Теодор Гурцкая заявил, что ваш клиент срет как полковая лошадь. Что ответите Теодору?

– Теодору отвечу – пусть следит за своими словами. Считаю, такого большого специалиста, как Теодор, такие слова не красят.

– Что скажете по игре Даниила? Последние матчи не удались, – с чем это связываете?

– С травмой. Еще не готов. Ахилл. Только восстановился.

Перед «Динамо» потренировался одну тренировку. С «Локомотивом» был на самый удачный матч, но видите, как сейчас выглядит Пиняев – просто великолепно.

Плюс к этому, давайте откровенно, Деян не угадал с составом. Намудрил с тактикой.

И думаю, на команде это сказалось, – сказал представитель футболиста Александр Маньяков.