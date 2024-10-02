Агент Денисова о фразе Гурцкая, что Даниил «срет как полковая лошадь»: «Пусть следит за словами. Станкович не угадал с составом, намудрил с тактикой»
Тимур Гурцкая на фоне матча «Локомотива» и «Спартака» (3:1) высказался о тактике Деяна Станковича: «Выставил Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче. Из него Тюкавин сделал петрушку».
– Теодор Гурцкая заявил, что ваш клиент срет как полковая лошадь. Что ответите Теодору?
– Теодору отвечу – пусть следит за своими словами. Считаю, такого большого специалиста, как Теодор, такие слова не красят.
– Что скажете по игре Даниила? Последние матчи не удались, – с чем это связываете?
– С травмой. Еще не готов. Ахилл. Только восстановился.
Перед «Динамо» потренировался одну тренировку. С «Локомотивом» был на самый удачный матч, но видите, как сейчас выглядит Пиняев – просто великолепно.
Плюс к этому, давайте откровенно, Деян не угадал с составом. Намудрил с тактикой.
И думаю, на команде это сказалось, – сказал представитель футболиста Александр Маньяков.
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