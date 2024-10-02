Тренер «Химок» Артига о дебюте Джикии: «С самого начала ему было сложно, но он хорошо себя проявил. Команда показала характер после второго гола «Ростова», нам важно было выйти в плей-офф»
Защитник вышел в стартовом составе подмосковной команды на матч с «Ростовом» в Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Химки» одержали победу в серии пенальти после ничьей (2:2) в основное время.
– Для нас Кубок важен, надо было набрать очки и выйти в плей‑офф. Доволен реакцией команды на игру во втором тайме. После второго гола соперника мы продолжили бороться, показали характер. Мы не проигрываем третий матч подряд, стали играть намного лучше в обороне – это важно, потому что дальше у нас сложный календарь.
– Джикия провел все 90 минут в дебютной игре. Он уже полностью готов играть каждый матч?
– С самого начала ему было сложно. Понимали, что у него не было игровой практики. Но в конце он чувствовал себя лучше, хорошо себя проявил. Во время игры сложно менять центрального защитника, а Кубок – оптимальный вариант для него. Он будет нам помогать, – сказал главный тренер «Химок».
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