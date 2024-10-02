Джикия дебютировал за «Химки» – в матче с «Ростовом» в Кубке России

Георгий Джикия дебютировал за «Химки».

30-летний защитник вышел в стартовом составе подмосковной команды на матч с «Ростовом » в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

Джикия присоединился к «Химкам» на правах свободного агента в сентябре этого года.

Статистику бывшего капитана «Спартака» можно найти здесь .