Джикия дебютировал за «Химки» – в матче с «Ростовом» в Кубке России
Георгий Джикия дебютировал за «Химки».
30-летний защитник вышел в стартовом составе подмосковной команды на матч с «Ростовом» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).
Джикия присоединился к «Химкам» на правах свободного агента в сентябре этого года.
Статистику бывшего капитана «Спартака» можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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