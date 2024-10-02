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  • Карпин о поражении от «Химок» по пенальти после 2:0 к 81-й: «Ростов» спокойно доминировал 80 минут. Невнимательно сыграли»
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Карпин о поражении от «Химок» по пенальти после 2:0 к 81-й: «Ростов» спокойно доминировал 80 минут. Невнимательно сыграли»

Валерий Карпин высказался о проигрыше «Химкам» по пенальти в Фонбет Кубке России.

«Ростов» вел со счетом 2:0 до 81-й минуты и упустил победу.

– В чем причина пропущенных голов? Вы вели 2:0.

– Ни в чем. Пропустили – ОК. Невнимательно сыграли.

У всех матчей одинаковый статус в Кубке. Дали сыграть всем, кому хотели, план выполнили на игру.

Игра понравилась, абсолютно спокойно доминировали 80 минут. Пропустили со стандарта после углового и после выноса в нашу сторону. Необязательные голы, мягко говоря, но задачу выйти из группы выполнили.

Плановые замены сделали, дали сыграть всем, кому нужны минуты. Практически все по плану, кроме серии пенальти и [упущенного] преимущества со счета 2:0.

– Была пятерка тех, кто будет бить пенальти, или по ходу определяли?

– Пятерки не было, потому что не знали, в каком составе закончим игру. По факту те, кто когда‑то били пенальти, и были в первой пятерке.

– Будете подкалывать Комарова или Чернова?

Чернова – нет, ну, а Комаров… По стоячему мячу делает два касания, надо подкалывать, естественно, – сказал главный тренер «Ростова».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoЕвгений Чернов
logoМатч ТВ
logoИван Комаров
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