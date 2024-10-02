«Локомотив» выиграл группу В Кубка России, «Ростов» – 2-й. «Химки» сыграют в Пути регионов, «Оренбург» вылетает
«Ростов» вышел в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Валерия Карпина в 5-м туре по пенальти уступила «Химкам» и завершит групповой этап на втором месте в квартете В. «Локомотиву» гарантирована первая строчка – сейчас у него 15 очков, на 5 больше, чем у «Ростова».
«Химки» отправляются на Путь регионов, перед заключительным туром у них 5 очков. «Оренбург», проигравший все матчи, вылетает из Кубка России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
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