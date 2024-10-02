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«Локомотив» выиграл группу В Кубка России, «Ростов» – 2-й. «Химки» сыграют в Пути регионов, «Оренбург» вылетает

«Ростов» вышел в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Валерия Карпина в 5-м туре по пенальти уступила «Химкам» и завершит групповой этап на втором месте в квартете В. «Локомотиву» гарантирована первая строчка – сейчас у него 15 очков, на 5 больше, чем у «Ростова».

«Химки» отправляются на Путь регионов, перед заключительным туром у них 5 очков. «Оренбург», проигравший все матчи, вылетает из Кубка России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoРостов
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoОренбург
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