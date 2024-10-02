«Локомотив» выиграл группу В Кубка России, «Ростов» – 2-й. «Химки» сыграют в Пути регионов, «Оренбург» вылетает

«Ростов» вышел в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Валерия Карпина в 5-м туре по пенальти уступила «Химкам» и завершит групповой этап на втором месте в квартете В. «Локомотиву » гарантирована первая строчка – сейчас у него 15 очков, на 5 больше, чем у «Ростова ».

«Химки » отправляются на Путь регионов, перед заключительным туром у них 5 очков. «Оренбург », проигравший все матчи, вылетает из Кубка России.