Лэмпард о 0:2 «ПСЖ»: «Арсенал» преподал им урок – был быстрее, лучше физически, агрессивнее с мячом и без него. Они не закрепились в игре, было тяжело»

Фрэнк Лэмпард высказался о матче «ПСЖ» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Вчера парижане в гостях уступили лондонцам со счетом 0:2 на общем этапе турнира.

«Им непросто, им преподал урок «Арсенал», который был лучше физически, агрессивнее с мячом и без него и быстрее их в игре. Это было тяжело.

Они даже не закрепились в игре, потому что «Арсенал » был очень силен с мячом и без него», – сказал Amazon Prime экс-игрок и тренер «Челси».