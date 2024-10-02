Лэмпард о 0:2 «ПСЖ»: «Арсенал» преподал им урок – был быстрее, лучше физически, агрессивнее с мячом и без него. Они не закрепились в игре, было тяжело»
Фрэнк Лэмпард высказался о матче «ПСЖ» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.
Вчера парижане в гостях уступили лондонцам со счетом 0:2 на общем этапе турнира.
«Им непросто, им преподал урок «Арсенал», который был лучше физически, агрессивнее с мячом и без него и быстрее их в игре. Это было тяжело.
Они даже не закрепились в игре, потому что «Арсенал» был очень силен с мячом и без него», – сказал Amazon Prime экс-игрок и тренер «Челси».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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