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Луис Энрике: «Арсенал» лучше, он превосходил нас во всем. Заслуженное поражение «ПСЖ»

Луис Энрике высказался о поражении «ПСЖ» от «Арсенала» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Не хочу никого отдельно выделять, ответственность за поражение лежит на мне. Оно полностью заслуженное. Доннарумма, как и его партнеры, сыграл на минимальном уровне. Соперник был лучше, а это одна из лучших команд мира, особенно в плане борьбы в воздухе.

Невозможно добиться подходящего результата, если проигрывать единоборства. Защитники предвосхищали наши атаки, и нашим форвардам ни разу не удалось обойти оборону. «Канониры» были сильнее во всех отношениях.

Чтобы узнать, насколько хороша команда, нужно дождаться конца сезона. Это наш первый матч высокого уровня, будут и другие такие игры. Это футбол топ-уровня. Мы играли на выезде, играли с высокой интенсивностью, но сложно объяснять футбольные детали, если ты играл против того, кто лучше тебя.

Нам нельзя повторять то, что произошло сегодня», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoЛуис Энрике
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