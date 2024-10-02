Хавертц о 2:0 с «ПСЖ»: «Арсенал» может гордиться, соперник сложный, топ-команда. Мы показали, что готовы к таким играм и предстоящим вызовам»

Кай Хавертц высказался о победе «Арсенала» над «ПСЖ» (2:0).

Команда под руководством Микеля Артеты одержала победу в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник «Арсенала» Кай Хавертц забил гол и был признан лучшим игроком матча.

«Я думаю, мы можем гордиться собой, особенно в первом тайме мы показали хорошую игру. Мы оказывали на них большое давление на их половине поля.

Забили пару голов, могли бы, возможно, забить еще. Во втором тайме мы немного отступили, но все равно не дали им создать много моментов. В целом, мы можем быть довольны.

[В эпизоде с голом] я увидел [Доннарумму], подумал, что он немного опаздывает [к мячу], и я просто пошел на мяч. Самое важное – атаковать мяч, именно это я и сделал. Это было правильное решение.

Сезон только начался, но когда приезжает «ПСЖ », это всегда топ-команда и сложный соперник. Мы хотели выиграть этот матч, и, думаю, мы показали, что готовы к таким играм.

Мы извлекли уроки из прошлого сезона, когда вылетели в четвертьфинале. Мы стали более зрелыми как команда, все стали на год старше. Поэтому, думаю, мы готовы ко всем предстоящим вызовам», – сказал полузащитник «Арсенала ».