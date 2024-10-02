Маркиньос о 0:2 с «Арсеналом»: «Они воспользовались нашими слабостями, «ПСЖ» допустил ошибки и поплатился за это. Мы не могли выбраться из-под прессинга»

Маркиньос указал на ошибки «ПСЖ» в матче с «Арсеналом» (0:2).

«Начало матча для нас было сложным. Мы не могли выбраться из-под прессинга, нам потребовалось время, чтобы правильно расставиться и начать прессинговать. Мы допустили ошибки и поплатились за это пропущенными голами. Они воспользовались нашими слабостями.

Это были две ошибки при подаче. Этот матч поможет нам стать лучше в будущем. Мы приехали сыграть хороший матч, но у нас не получилось. В начале было тяжело, во втором тайме стало немного лучше. Мы играли на их половине поля. В следующих матчах, даже на выезде, нужно делать то, что мы умеем. Мы – команда, которая играет с мячом, которая любит владеть мячом, которая старается вытянуть соперника, чтобы открыть пространство и воспользоваться им. У нас это не получилось.

У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Мы пропустили голы. Надо действовать жестче. Мы много владели мячом, но не хватило движения в свободных зонах, нужно было быть более агрессивными и забивать голы. Во втором тайме мы контролировали мяч, но у нас было очень мало моментов. В Лиге чемпионов нужно делать больше», – сказал защитник «ПСЖ » в интервью Canal+.