Защитник «Арсенала» Тимбер о плотном календаре: «Считаю это опасным. Мы стараемся выкладываться в каждом матче, но это становится труднее – особенно в АПЛ»

Юрриен Тимбер считает увеличение числа матчей опасным для игроков.

– На данный момент это важная тема в раздевалках, не только в «Сити» и «Ливерпуле », но и у нас. Я не играл в прошлом сезоне, и сейчас просто наслаждаюсь игрой – вы не услышите от меня жалоб. Но я полностью понимаю, о чем они говорят.

– Подвержены ли игроки большему риску серьезных травм из-за перегруженного календаря?

– Определенно. Честно говоря, я считаю, что это опасно. На прошлой неделе мы играли с «Сити », и они играли снова через два дня – думаю, это уже слишком. Это действительно хороший момент [для перемен]. Игроки высказываются уже сейчас, и пусть их голоса будут услышаны. Не похоже, что на данный момент [матчей] становится меньше.

Мы стараемся выкладываться по максимуму в каждой игре, но это становится все труднее, когда матчей становится все больше и больше. Особенно в Англии, где нет зимней паузы, и это очень тяжело.

[Новый формат ЛЧ] имеет значение. Вы хотите попасть в восьмерку лучших и финишировать как можно лучше, но в данном случае это также имеет значение с точки зрения отдыха, – сказал защитник «Арсенала ».