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  • «Мудрик при Коноплянке сидел бы на скамейке и учился, как надо играть. Не понимаю хайпа. «Шахтер» – красавцы, надо же было за 100 млн продать!» Федецкий о вингере сборной Украины
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«Мудрик при Коноплянке сидел бы на скамейке и учился, как надо играть. Не понимаю хайпа. «Шахтер» – красавцы, надо же было за 100 млн продать!» Федецкий о вингере сборной Украины

Артем Федецкий считает, что Михаил Мудрик не ровня Евгению Коноплянке.

– Нам бы в нынешнюю сборную Коноплянку в пиковой форме, он усилил бы эту сборную процентов на 25-30 однозначно.

– Но он играет на позиции Мудрика. Как с этим быть? Кто играл бы в основе?

– Миша сидел бы на скамейке и учился, как надо играть. Не понимаю хайпа вокруг Мудрика. Да, есть определенные навыки, но говорим в первую очередь о ценнике. Да, «Шахтер» – красавцы, надо же было продать Михаила за 100 миллионов! Это праймовый подход менеджмента клуба.

Говорят, что Мудрик – следующий Коноплянка. По-моему, пока без шансов. Чтобы быть Коноплянкой, не знаю, сколько нужно работать.

Да, Мудрик – профессионал, работает над собой, пытается развиваться, но это и близко не Коноплянка в свои лучшие времена, – сказал бывший защитник «Днепра» и «Шахтера» в интервью UkrFootball.

Опубликовал: Александр Суряев
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logoпремьер-лига Англия
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