Мареска о Мудрике: «Все хотят играть в старте, но иногда это невозможно. Мише нужно кое-что улучшить, но мы довольны тем, как он работает»
«Миша играл с первых минут против «Вулвс». Все хотят играть в стартовом составе, но иногда это невозможно. Миша очень хорошо сыграл против «Барроу» на прошлой неделе. Надеюсь, завтра Миша сможет провести хорошую игру.
И это касается не только его. То же самое касается Нкунку, который также был подписан как большой игрок и в данный момент не выходит в стартовом составе в Премьер-лиге. Но в футболе все может быстро измениться. Сейчас ситуация такова, но это не значит, что она будет такой же весь сезон.
Единственное, о чем мы просим, – если мы дадим [игрокам] пять или десять минут, или полчаса, они покажут нам, на что они способны.
Я не думаю, что у Миши проблема в неуверенности. Это Миша, и ему нужно кое-что улучшить. Но мы довольны тем, как он работает», – сказал главный тренер «Челси».
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