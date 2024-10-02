Дегтярев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу против 43% в 2005-м: «Почти равная посещаемость матчей ЧР, разная методика опросов. Нет оснований для сенсационных выводов»
Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.
Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).
«Огромное внимание общественности к нашумевшему опросу о якобы падении интереса к футболу в России, на самом деле, отлично демонстрирует привилегированный статус этой игры в нашем обществе. Вряд ли статистика по вниманию к любой другой дисциплине вызвала бы столько же откликов.
Футбол, по данным Росстата, был и остается самым популярным спортом в стране. Им занимается более 3,5 млн человек. Футбольные матчи - главный актив букмекеров. Футболу посвящены большинство репортажей и новостей всех главных спортивных СМИ страны.
Кроме того, есть объективные показатели: посещаемость матчей чемпионата России в последнем завершенном сезоне практически равна показателям 2005 года – 2,7 млн посетителей против 2,9 млн. Кроме того, сам опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике, что не позволяет объективно их сравнивать. Так что не вижу оснований для сенсационных выводов», – считает министр спорта России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий