Роднина том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Наши спортсмены нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться?»

Роднина прокомментировала данные ВЦИОМ о снижении интереса россиян к футболу.

Согласно опросу , доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Интерес снизился везде. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что последние два года наши спортсмены нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться?

У нас что, транслировали какие-то соревнования? Олимпийские игры можно было посмотреть только бандитским способом.

То же самое и в фигурном катании – последние чемпионаты Европы и мира, куда нас не приглашают, не транслировали. Не так много людей, которые хотят разыскивать сайты, где это посмотреть.

Футбол транслировали? Но там нет нашей сборной. Конкурентная ситуация в спорте никем не отменена.

Не могу оценивать работу ВЦИОМ, но могу понять, что есть падение интереса наших зрителей и телезрителей. Кроме того, за последние два года у нас в стране много других событий, которые куда лучше освещаются, чем спорт», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина .