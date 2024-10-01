Дасаев об опросе ВЦИОМ: «Не думаю, что 77% жителей в России не любят футбол. Люди увлечены им, интерес не падает»

Ринат Дасаев прокомментировал данные ВЦИОМ о популярности футбола в России.

Согласно опросу , доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Не знаю, откуда ВЦИОМ взял такую цифру. В России люди увлечены футболом. Интерес к российскому футболу не падает.

Может, из-за того, что наши клубы не участвуют в международных соревнованиях РПЛ стала незрелищной. Но не думаю, что 77 процентов людей в России не любят футбол», – сказал бывший голкипер «Спартака » и сборной СССР Ринат Дасаев .

Цифра дня: в 5 раз снизилась доля постоянных болельщиков в России

Мостовой об опросе ВЦИОМ: «Нужно больше спрашивать футбольных людей. Сейчас думают о другом, все поменялось с введением Fan ID, с обстановкой в стране»