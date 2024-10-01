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Заварзин о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Раньше на стадион тащили детей и внуков. Сейчас средний возраст посещения – 14-28 лет, они менее усидчивы»

Экс-президент РПЛ высказался о данных ВЦИОМ о популярности футбола в России.

Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Раньше достаточно взрослые люди ходили на футбол и тащили с собой детей, внуков. Я общался с людьми, на сегодняшний день средний возраст посещения игровых видов спорта – 14-28 лет. Но они менее усидчивы, им сложно просидеть 90 минут. Не каждый на это способен.

Сейчас надо смотреть, сколько людей смотрит трансляцию. Зрители на стадионе и телезрители – статистика разнится. Скоро на стадионе будет 500 человек, а на трансляции посещаемость будет высокая.

Это уже надо учитывать РФС и работать в этом направлении. Но они пока ничего не делают», – заявил бывший гендиректор «Спартака» и экс-президент РПЛ Юрий Заварзин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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Юрий Заварзин
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