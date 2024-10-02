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Глава «Локо» о зависимости клуба от РЖД: «За последний год она даже где-то снизилась. Взнос компании – 5,5 млрд рублей. Такой же, как за последние 10 лет»

Глава «Локо» Юрий Нагорных рассказал о поддержке команды главным спонсором.

– Не так давно на сайте Спортс’‘ вышел текст с разбором бухгалтерии «Локомотива». Основной тезис: в 2023 году бюджет клуба на 80% зависел от поступлений от РЖД и ее дочерних кампаний, что самый высокий показатель минимум с 2018 года, когда финансовая отчетность стала публиковаться на сайте ФНС. Утверждается, что из-за потери еврокубков и оттока болельщиков зависимость от главного спонсора стала аномально высокой.

– Если честно, не читал. Познакомлюсь – может быть, отдельно прокомментирую.

– Вы впервые вошли в совет директоров клуба в марте 2019 года. Можно говорить, что с тех пор зависимость от РЖД и ее дочек сильно увеличилась?

– Каких-то больших изменений не произошло. Взнос компании ежегодно не увеличивался.

– Сколько вносила компания?

– Ровно столько же, сколько за последние 10 лет.

– Помню, еще обычно фигурировала сумма в 6 млрд или 5,5 млрд рублей в зависимости от того, считать с налогами или без них.

– 5,5 млрд рублей.

– Плюс налоги?

– Нет. 5,5 млрд рублей — это уже с налогами.

– На 2025 год планируется такой же взнос клубу со стороны РЖД?

– Если все будет хорошо, то сумма останется такой же. Вообще, наоборот, я бы сказал, что за последний год «Локомотив» большие деньги получил от телевизионных трансляций, за четвертое место по итогам прошлого чемпионата России пришла достаточно приличная сумма. Неплохо сегодня работает маркетинговая служба, продажи каких-то наших рекламных мест и прочее. То есть эти показатели тоже растут в бюджете. У нас новый букмекер появился – это дополнительные средства в бюджете клуба, поэтому, наверное, эта зависимость за последний год пропорционально даже где-то снизилась.

– Помимо тех 5,5 млрд рублей от РЖД, сколько из других источников денег вы заработали за текущий год?

– Это в клуб надо задать вопрос. Еще раз хочу подчеркнуть, что увеличились суммы от телевизионных трансляций, от букмекера, от текущей коммерческой деятельности. Клубный магазин дает сегодня хорошие продажи, и новая коллекция формы по некоторым позициям уже продана – такого в последние годы не было, – сказал председатель совета директоров «Локомотива». 

«‎Локо» очень зависит от РЖД – 80% бюджета! Из-за потери еврокубков и оттока болельщиков

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
бизнес
logoЮрий Нагорных
деньги
РЖД
бизнес и маркетинг
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