Бюджет «Локо» останется на уровне 5,6 млрд рублей: «Планируем чуть больше получить от коммерческой деятельности. Активно работаем по привлечению дополнительных партнеров»
Бюджет «Локомотива» останется прежним.
Об этом рассказал председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.
– Можете успокоить болельщиков или подтвердить их опасения по поводу сокращения бюджета «Локомотива» в следующем сезоне? Правда, что цифра с 5,6 миллиарда рублей может сократиться на 300-500 миллионов?
– На сегодняшний день бюджет клуба подтвержден в том объеме, который вы назвали. Пока на этот календарный год. Осенью в рамках бюджетного процесса будет происходить формирование бюджета на следующий год. Надеемся, что он точно не уменьшится. Кроме того, планируем чуть больше получить доход от коммерческой деятельности клуба.
– Эти дополнительные средства могут пойти на трансферы?
– Дополнительные средства сможем потратить на проведение MatchDay, на реконструкцию ряда лож на стадионе, улучшение условий для зрителей. Клуб активно работает по привлечению дополнительных партнеров. У нас большая территория, большое хозяйство, – сказал Нагорных.
Бюджет у вас 5,6, но вы сами публикуете на портале налоговой финансовую отчетность за 2023 год, в которой сами пишете, что только контракт от РЖД 6 млрд, а все доходы от рекламы и спонсоров 6,5 млрд. А с учетом призовых, билетов и прочего, общие доходы (это без учета трансферов) 7,3 млрд.
Зачем так делается, я в смятении.