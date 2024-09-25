«‎Локо» очень зависит от РЖД – 80% бюджета! Из-за потери еврокубков и оттока болельщиков

Илья Коваль изучил бухгалтерию.

«‎Локомотив» вошел в сезон-2024/25, потеряв несколько важных игроков. Если Максима Глушенкова от трансфера в «‎Зенит» удержать было практически невозможно из-за прописанных отступных, то уход Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова свободными агентами – следствие внутренних финансовых ограничений. Ради Миранчука готовились вдвое увеличить зарплатный лимит – до 1,6 млн евро, но даже этого оказалось недостаточно.

Председатель совета директоров Юрий Нагорных постоянно говорит о «‎не самых простых временах в экономике» и «‎определенных финансовых рамках».

Илья Коваль изучил, почему клуб перешел в режим экономии.

Раньше «Локо» не так зависел от РЖД – благодаря ЛЧ и крупным трансферам. Теперь готов продать любого

«‎Локомотив» всегда сильно зависел от основного спонсора и де-факто владельца клуба – госкомпании РЖД. Но показатель 2023-го аномален: сразу 80% основных доходов (не берем чисто бухгалтерские статьи вроде курсовых разниц или выявленной прибыли прошлых лет) приносят РЖД и их дочерние компании.

Это наивысший процент как минимум с 2018 года – когда началась публикация финансовой отчетности клуба на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Много это или мало на фоне других – вопрос сложный. Если брать топов, то сравнить можно только с «‎Динамо» – отчетность других публикуется без подробных пояснений с разбивкой на статьи доходов. Зависимость конкурентов от генерального спонсора ВТБ в 2023-м была ниже 50%. Отчасти помогла выгодная продажа лидеров (Арсена Захаряна продали в «‎Реал Сосьедад», Себастьяна Шиманьского – в «‎Фенербахче», Сабу Сазонова – в «‎Торино»), но и по прочим доходам – поступления от спонсоров, проданные билеты и атрибутика – «‎Динамо» выглядит заметно увереннее «‎Локомотива».

Важное уточнение: в отчетности «‎Локо» поступления от РЖД и иных спонсоров напрямую не разделяются. Эти доходы отражаются через две статьи: «‎реализация коммерческих прав» и «‎реклама и средства спонсоров». Связанные с владельцем поступления проходят по первой, рассказал источник Спортса, знакомый с финансами клуба.

В списке прочих спонсоров на сайте «‎Локо» указаны шесть ‎дочек‎ РЖД: «‎Федеральная грузовая компания», «‎Федеральная пассажирская компания», «‎РЖД – Цифровые пассажирские решения», «‎Трансвок», «Элтеза‎» и «‎РЖД Логистика». А еще совместное предприятие РЖД с белорусскими и казахстанскими железнодорожными перевозчиками – «‎Евразийский железнодорожный альянс».

Не связанные с РЖД компании, судя по всему, работают с клубом преимущественно по бартеру (за исключением букмекера) – рекламное размещение за профильные товары и услуги. Например, объявляя о соглашении с брендом питьевой воды «‎Тбау», пресс-служба «‎Локо» отмечала : «‎По условиям партнерства «Тбау» обеспечит потребности в питьевой воде всех команд и структур «Локомотива», произведет специальную лимитированную серию воды в цветах клуба и проведет ряд мероприятий для наших болельщиков».

Другие сторонние партнеры: дистрибьютор бренда Joma в России (шьет форму для «‎Локо») «‎Италспорт», «‎Европейская юридическая служба», страховая компания «‎Согаз», поставщики тренажеров и медицинского оборудования – Eaglemed (предоставляет клубу терапевтические столы) и «‎Калина» (тейпы, охлаждающие спреи).

В 2024-м добавились спонсоры с коммерческим уклоном: китайский автопроизводитель SWM и российский поставщик бытовой техники из Китая Kitfort.

«Зависимость от единого источника дохода (РЖД – Спортс) – неприятная история. Это очень неустойчивая ситуация, потому что если РЖД решит даже не отказаться, а сократить спонсорство, придется существенно перестраивать финансовую и спортивную структуру клуба, чтобы оставаться на плаву», – отметил автор ютуб-канала об экономике Furydrops и преподаватель ВШЭ Григорий Баженов в подкасте блога «‎Европейский Паровоз».

Прежде на РЖД приходилось, как правило, от 60 до 70% бюджета «‎Локо», остальное клуб зарабатывал сам. Особняком стоит 2020 год, когда зависимость от госкомпании сжалась до 51%. Тогда москвичи проводили последний на сегодня сезон в Лиге чемпионов и к тому же продали в «‎Аталанту» Алексея Миранчука за 14,5 млн евро.

В лигочемпионские времена второй по величине статьей дохода (после главного спонсора) были призовые от УЕФА. В 2022-м закрыть брешь от еврокубкового бана помогла продажа Алексиса Бека Бека в «‎Ниццу» за 12 млн евро. В 2023-м крупных трансферов на выход уже не было.

«Появилось решение ФИФА, многие футболисты могли уйти, мы потеряли игроков, которые могли раскрыться в «Локомотиве» и быть проданы. Поэтому стечение обстоятельств пока не позволяло нам активно работать на трансферном рынке с точки зрения продаж», – объяснил Нагорных в программном интервью «‎Матч ТВ».

Теперь «‎Локо» готов продать любого – даже конкурентам в РПЛ. «Мы с нашими игроками, в отличие от других клубов, проговариваем эту тему открыто. Футболисты знают, что мы развиваемся вместе до определенного момента, они могут достигнуть какого-то максимума в «Локомотиве», и при хорошем предложении мы игроков удерживать не будем», – говорил Нагорных.

Например, зимой москвичи согласовали переход Наира Тикнизяна в «‎Зенит» – трансфер сорвался только из-за того, что петербуржцы не договорились с игроком.

«Локомотив» слабо привлекает болельщиков. Поэтому по матчдэй-доходам – середняк

Без еврокубков второй по величине статьей дохода «‎Локо» в 2023-м стали телеправа. С одной стороны, благодаря новому телеконтракту РПЛ с «‎Матч ТВ», который кратно увеличил поступления для всех клубов.

С другой, причина в усыхании других источников – в частности, связанных с болельщиками. В 2023-м «‎Локо» заработал на билетах даже меньше, чем в 2021-м, когда сохранялись ограничения по посещаемости стадионов из-за пандемии.

Примечательно, что тогда на «‎РЖД-Арену» приходило в среднем даже меньше зрителей, чем теперь, но денег они приносили больше.

«Думаю, на фоне Fan ID (в 2022-23 годах – Спортс) подключались механизмы по бесплатной раздаче билетов, а это естественным образом снижает коммерческую конверсию посещаемости в деньги», – говорит Баженов.

По доходам от матчдэй «‎Локо» уступает всем московским клубам РПЛ и занимает восьмое место в лиге.

«‎Локомотив» сейчас только декларативно клуб, за который хочется болеть (так его назвал Нагорных в интервью – Спортс). Руководство, к сожалению, не предпринимает существенных шагов, чтобы таким клубом стать буквально, а не декларативно», – сетует Баженов, который поддерживает «‎Локо» с 2002-го.

Он указывает на недостаточную коммуникацию клуба с болельщиками. Один из последних примеров: площадь перед «‎РЖД-Ареной» закатали в асфальт, уничтожив островки зелени и каллиграффити Покраса Лампаса , ярко презентованное в 2018 году. О кардинальных изменениях все узнали не из официального канала, а из поста в соцсетях бывшего арт-директора «‎Локо». Только спустя два дня после этого клуб сообщил о «‎совершенствовании и развитии территории (перед стадионом – Спортс) для еще более комфортного и интересного отдыха», но не дал конкретики. Позднее гендиректор «‎Локо» Владимир Леонченко признал, что плана еще нет.

‎Пренебрежение болельщиками Баженов называет «‎ловушкой для РЖД‎».

«Пока компания воспринимает клуб как социальную нагрузку (еще одно высказывание Нагорных – Спортс), все так и будет оставаться. Ведь конверсия от привлечения болельщиков идет не только в матчдэй, но и через спонсоров. Когда клуб интересен спонсорам? Когда у него есть живая и очень вовлеченная аудитория».

В 2024-м «Локомотив», кажется, осознал проблему коммуникации. Чтобы как-то ее решить, 14 июля руководство встретилось с болельщиками – впервые после ухода менеджерской команды Александра Плутника и Томаса Цорна. А к разработке формы на сезон-2024/25 привлекли фанатский бренд MZD , который раздал ретростиль . Больше развлекательного контента и в соцсетях клуба. Возможно, причина внимания к аудитории кроется в реформе распределения денег в РПЛ : теперь лига учитывает не только место в таблице, но и посещаемость и медиаактивность.

Неизвестно, как это отразится на будущих партнерствах, но показатели прошлого года очень грустные. Если не считать контракт с букмекером «‎Фонбет», в 2023-м «‎Локомотив» указал лишь 833 тысяч рублей в качестве доходов от прочих спонсоров. Именно тысяч – это не опечатка.

С букмекером тоже все неоднозначно. По контракту, который был рассчитан до 2026 года, москвичи получали 240 млн рублей в год. Этим летом соглашение досрочно расторгли – по данным источника Спортса, по инициативе спонсора, который выбирал, на чем сэкономить, и был недоволен отдачей от своей активности вокруг клуба.

Новый договор с «‎Бетбум», по данным инсайдера Ивана Карпова, принесет «‎Локо» даже больше – 350 млн рублей ежегодно (Нагорных утверждает, что сумма выше, но не уточняет насколько). Правда, на фоне конкурентов это мало. Тот же букмекер платит «‎Динамо» в разы больше – около 1 млрд рублей в год. А «‎Спартак» переподписался с «‎Винлайном» на 1,2 млрд рублей.

Потолок зарплат в «‎Локо» – неожиданное наследие немцев. Объяснимая мера, но бьет по уровню команды

Пока «Локомотив» не наращивает доходы, а экономит – на приобретениях и зарплатах.

Трансферную стратегию Нагорных описывает так:

«‎Небольшие приобретения делаем за счет текущего бюджета, а более серьезные, если они будут, произведем в том случае, если кто-то из наших игроков будет востребован, и «Локомотив» получит за трансфер дополнительные средства».

К примеру, москвичи пытались приобрести бразильского атакующего полузащитника Маркиньоса из «‎Ференцвароша» за 4 млн евро (перехватил «‎Спартак»). Так раскошелиться клуб был готов только благодаря продаже Максима Глушенкова в «‎Зенит». Защитника Жерзино Ньямси покупали за 3,5 млн евро зимой тоже в расчете на продажу нападающего Вильзона Изидора в «Зенит». И даже громкий трансфер защитника Сесара Монтеса обусловлен планом на выкуп Марио Митая «‎Аль-Иттихадом» после аренды.

Еще один способ экономии «‎Локо» – потолок зарплат, установленный клубом на уровне 850 тысяч евро в год.

Это ограничение – след эпохи Плутника и немецкой команды менеджеров. В течение 2021-го москвичи расстались с Ведраном Чорлукой, Гжегожем Крыховяком и Федором Смоловым, которые получали от 2 до 4 млн евро в год, а всем новичкам давали зарплату не более 1 млн евро. Так к 2022 году зарплатный фонд «‎Локо», который прежде составлял 5,5-6 млрд рублей, урезали до 3,5 млрд рублей. Уточним: это зарплаты всех сотрудников клуба, которых на конец 2023-го было 292. Однако основная часть зарплатного фонда приходится именно на футболистов.

Баженов объясняет, что потолок зарплат несет риски, хотя выглядит логичной мерой:

«‎Я даже рад, что в условиях экономических трудностей у клуба складываются определенные финансовые правила. Другое дело, что они неоптимальны и, наверное, это будет со временем осознаваться. По-любому придется вводить инструменты гибкости, потому что в противном случае мы просто не сможем удерживать состав на определенном уровне конкурентности.

С жестким потолком зарплат ты вроде бы сэкономишь на зарплатах здесь и сейчас и получишь трансферный доход, но это сильно уронит уровень состава и в перспективе не даст бороться за высокие места, что будет негативно сказываться на конверсии в отношении прочих доходов – от спонсоров, матчдэя, атрибутики и так далее».

У «‎Локо» есть дополнительный кошелек, через который РЖД может давать еще денег

Описанное выше – официальная бухгалтерия акционерного общества ФК «‎Локомотив». Ее москвичи подают в налоговую и в РФС. Но на самом деле это не вся картина.

Много лет «‎Локо» получает дополнительные вливания от РЖД через фирму-прокладку ООО «‎Финресурс» (недавно переименована в «‎Арена Эксперт», но чтобы не запутаться, будем называть ее по-старому). Она берет на себя часть административных расходов, освобождая бухгалтерию клуба.

«‎Локомотив» формально не прячет эту компанию, в отчетности клуба «Финресурс» фигурирует как связанная сторона. Сделки с такими юрлицами оцениваются РФС на предмет соответствия рынку.

Тем не менее рассказ о финансах «‎Локо» был бы неполным без этой главы. Источник Спортса поясняет, что компания – де-факто продолжение клуба. По его словам, многие сотрудники «‎Локо» традиционно числятся одновременно и в клубе, и в «‎Финресурсе». В отчетности компании указано, что в 2023-м в ней работали 46 человек (в «‎Локо» – 292 сотрудника), зарплатный фонд составляет 168 млн рублей.

О роли «‎Финресурса» для «‎Локо» рассказывал еще в 2018 году проект Football Leaks , который утверждал, что компанию использовали для обхода финансового фэйр-плей. В начале десятых УЕФА не устраивало, что РЖД обеспечивали 80% бюджета клуба. Тогда в 2014-м появился новый спонсор – «‎Финресурс», который щедро дал 95 млн евро. Но, как писали расследователи, источник был прикрытием поступлений РЖД.

Впоследствии руководители «‎Локо» по-разному комментировали роль «‎Финресурса» для клуба. Вот слова экс-президента москвичей Ильи Геркуса:

«[Роль] ‎чисто техническая, ее можно просто проигнорировать. Поначалу был замысел в том, что это поможет соблюдать правила финансового фэйр-плей, но в УЕФА быстро все поняли, и это перестало работать. Просто руки не дошли руки, чтобы ее ликвидировать».

В 2020-м тогдашний гендиректор «‎Локо» Василий Кикнадзе давал другой взгляд:

«Финресурс» продолжает работать. Это структура, обеспечивающая финансирование клуба. Она отвечает за реализацию рекламных возможностей. Это наш, как говорится, ответственный квартиросъемщик. Договор доверительного управления оформлен на «Финресурс». Администрированием стадиона, в том числе его реконструкцией, в первую очередь занимается «Финресурс». У него достаточно широкий объем обязанностей и работы‎».

Актуальная бухгалтерия «Финресурса» явно говорит о сохранившейся связи с футболом: компания зарабатывает на «‎проведении спортивно-зрелищных мероприятий» – 88 млн рублей в 2023 году. Но крупнейшая статья доходов другая – предоставление рекламных услуг. В ней, по данным Спортса, и зашиты дополнительные вливания РЖД в «‎Локо». В 2023-м они составили 659 млн рублей.

Судя по отчетности «Финресурса‎», дополнительное финансирование клуба от РЖД заметно сократилось. Еще в 2020-2021 годах через компанию проходило около 6 млрд, к 2023-му этот кошелек сжался в десять раз. Источник Спортса считает, что ослабление роли «Финресурса» – инициатива Нагорных и Леонченко, которые занимаются снижением трат, а не их маскировкой. Риторика топ-менеджеров «‎Локо» подтверждает эту версию. В июльском интервью «‎Спорт-Экспрессу» Леонченко заявил:

«‎Сегодня, в сложное для нашей страны время, мы не имеем права просить деньги на покупку дорогостоящих футболистов или брать кредиты в банках под неподъемные проценты».

Геркус критиковал такой подход: «‎Кому интересно финансовое состояние «‎Диснейленда» или торгового центра, в который вы пришли развлечься? РЖД дает денег, чтобы зрители были довольны, а не чтобы сэкономить и отчитаться: «Мы не все потратили, часть сберегли».

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Несмотря на экономию, «Локо» засверкал в РПЛ. Чтобы спортивные успехи стали долгосрочными, нужно учиться не только экономить деньги РЖД, но и зарабатывать самостоятельно, привлекая болельщиков и сторонних спонсоров. Наращивание коммерческих доходов даст больше маневра в трансферах и добавит уверенности (и автономности) в будущем.

Кажется, руководство москвичей начинает это осознавать: есть попытки наладить коммуникацию с болельщиками, появляются новые не связанные с РЖД партнеры. Но простор для прогресса точно есть. Важно сделать это направление приоритетным – тогда, возможно, не придется продавать Алексея Батракова в «Зенит».

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: РИА Новости /Григорий Соколов, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович