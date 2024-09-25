«Локо» очень зависит от РЖД – 80% бюджета! Из-за потери еврокубков и оттока болельщиков
Илья Коваль изучил бухгалтерию.
«Локомотив» вошел в сезон-2024/25, потеряв несколько важных игроков. Если Максима Глушенкова от трансфера в «Зенит» удержать было практически невозможно из-за прописанных отступных, то уход Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова свободными агентами – следствие внутренних финансовых ограничений. Ради Миранчука готовились вдвое увеличить зарплатный лимит – до 1,6 млн евро, но даже этого оказалось недостаточно.
Председатель совета директоров Юрий Нагорных постоянно говорит о «не самых простых временах в экономике» и «определенных финансовых рамках».
Илья Коваль изучил, почему клуб перешел в режим экономии.
Раньше «Локо» не так зависел от РЖД – благодаря ЛЧ и крупным трансферам. Теперь готов продать любого
«Локомотив» всегда сильно зависел от основного спонсора и де-факто владельца клуба – госкомпании РЖД. Но показатель 2023-го аномален: сразу 80% основных доходов (не берем чисто бухгалтерские статьи вроде курсовых разниц или выявленной прибыли прошлых лет) приносят РЖД и их дочерние компании.
Это наивысший процент как минимум с 2018 года – когда началась публикация финансовой отчетности клуба на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Много это или мало на фоне других – вопрос сложный. Если брать топов, то сравнить можно только с «Динамо» – отчетность других публикуется без подробных пояснений с разбивкой на статьи доходов. Зависимость конкурентов от генерального спонсора ВТБ в 2023-м была ниже 50%. Отчасти помогла выгодная продажа лидеров (Арсена Захаряна продали в «Реал Сосьедад», Себастьяна Шиманьского – в «Фенербахче», Сабу Сазонова – в «Торино»), но и по прочим доходам – поступления от спонсоров, проданные билеты и атрибутика – «Динамо» выглядит заметно увереннее «Локомотива».
Важное уточнение: в отчетности «Локо» поступления от РЖД и иных спонсоров напрямую не разделяются. Эти доходы отражаются через две статьи: «реализация коммерческих прав» и «реклама и средства спонсоров». Связанные с владельцем поступления проходят по первой, рассказал источник Спортса, знакомый с финансами клуба.
В списке прочих спонсоров на сайте «Локо» указаны шесть дочек РЖД: «Федеральная грузовая компания», «Федеральная пассажирская компания», «РЖД – Цифровые пассажирские решения», «Трансвок», «Элтеза» и «РЖД Логистика». А еще совместное предприятие РЖД с белорусскими и казахстанскими железнодорожными перевозчиками – «Евразийский железнодорожный альянс».
Не связанные с РЖД компании, судя по всему, работают с клубом преимущественно по бартеру (за исключением букмекера) – рекламное размещение за профильные товары и услуги. Например, объявляя о соглашении с брендом питьевой воды «Тбау», пресс-служба «Локо» отмечала: «По условиям партнерства «Тбау» обеспечит потребности в питьевой воде всех команд и структур «Локомотива», произведет специальную лимитированную серию воды в цветах клуба и проведет ряд мероприятий для наших болельщиков».
Другие сторонние партнеры: дистрибьютор бренда Joma в России (шьет форму для «Локо») «Италспорт», «Европейская юридическая служба», страховая компания «Согаз», поставщики тренажеров и медицинского оборудования – Eaglemed (предоставляет клубу терапевтические столы) и «Калина» (тейпы, охлаждающие спреи).
В 2024-м добавились спонсоры с коммерческим уклоном: китайский автопроизводитель SWM и российский поставщик бытовой техники из Китая Kitfort.
«Зависимость от единого источника дохода (РЖД – Спортс) – неприятная история. Это очень неустойчивая ситуация, потому что если РЖД решит даже не отказаться, а сократить спонсорство, придется существенно перестраивать финансовую и спортивную структуру клуба, чтобы оставаться на плаву», – отметил автор ютуб-канала об экономике Furydrops и преподаватель ВШЭ Григорий Баженов в подкасте блога «Европейский Паровоз».
Прежде на РЖД приходилось, как правило, от 60 до 70% бюджета «Локо», остальное клуб зарабатывал сам. Особняком стоит 2020 год, когда зависимость от госкомпании сжалась до 51%. Тогда москвичи проводили последний на сегодня сезон в Лиге чемпионов и к тому же продали в «Аталанту» Алексея Миранчука за 14,5 млн евро.
В лигочемпионские времена второй по величине статьей дохода (после главного спонсора) были призовые от УЕФА. В 2022-м закрыть брешь от еврокубкового бана помогла продажа Алексиса Бека Бека в «Ниццу» за 12 млн евро. В 2023-м крупных трансферов на выход уже не было.
«Появилось решение ФИФА, многие футболисты могли уйти, мы потеряли игроков, которые могли раскрыться в «Локомотиве» и быть проданы. Поэтому стечение обстоятельств пока не позволяло нам активно работать на трансферном рынке с точки зрения продаж», – объяснил Нагорных в программном интервью «Матч ТВ».
Теперь «Локо» готов продать любого – даже конкурентам в РПЛ. «Мы с нашими игроками, в отличие от других клубов, проговариваем эту тему открыто. Футболисты знают, что мы развиваемся вместе до определенного момента, они могут достигнуть какого-то максимума в «Локомотиве», и при хорошем предложении мы игроков удерживать не будем», – говорил Нагорных.
Например, зимой москвичи согласовали переход Наира Тикнизяна в «Зенит» – трансфер сорвался только из-за того, что петербуржцы не договорились с игроком.
«Локомотив» слабо привлекает болельщиков. Поэтому по матчдэй-доходам – середняк
Без еврокубков второй по величине статьей дохода «Локо» в 2023-м стали телеправа. С одной стороны, благодаря новому телеконтракту РПЛ с «Матч ТВ», который кратно увеличил поступления для всех клубов.
С другой, причина в усыхании других источников – в частности, связанных с болельщиками. В 2023-м «Локо» заработал на билетах даже меньше, чем в 2021-м, когда сохранялись ограничения по посещаемости стадионов из-за пандемии.
Примечательно, что тогда на «РЖД-Арену» приходило в среднем даже меньше зрителей, чем теперь, но денег они приносили больше.
«Думаю, на фоне Fan ID (в 2022-23 годах – Спортс) подключались механизмы по бесплатной раздаче билетов, а это естественным образом снижает коммерческую конверсию посещаемости в деньги», – говорит Баженов.
По доходам от матчдэй «Локо» уступает всем московским клубам РПЛ и занимает восьмое место в лиге.
«Локомотив» сейчас только декларативно клуб, за который хочется болеть (так его назвал Нагорных в интервью – Спортс). Руководство, к сожалению, не предпринимает существенных шагов, чтобы таким клубом стать буквально, а не декларативно», – сетует Баженов, который поддерживает «Локо» с 2002-го.
Он указывает на недостаточную коммуникацию клуба с болельщиками. Один из последних примеров: площадь перед «РЖД-Ареной» закатали в асфальт, уничтожив островки зелени и каллиграффити Покраса Лампаса, ярко презентованное в 2018 году. О кардинальных изменениях все узнали не из официального канала, а из поста в соцсетях бывшего арт-директора «Локо». Только спустя два дня после этого клуб сообщил о «совершенствовании и развитии территории (перед стадионом – Спортс) для еще более комфортного и интересного отдыха», но не дал конкретики. Позднее гендиректор «Локо» Владимир Леонченко признал, что плана еще нет.
Пренебрежение болельщиками Баженов называет «ловушкой для РЖД».
«Пока компания воспринимает клуб как социальную нагрузку (еще одно высказывание Нагорных – Спортс), все так и будет оставаться. Ведь конверсия от привлечения болельщиков идет не только в матчдэй, но и через спонсоров. Когда клуб интересен спонсорам? Когда у него есть живая и очень вовлеченная аудитория».
В 2024-м «Локомотив», кажется, осознал проблему коммуникации. Чтобы как-то ее решить, 14 июля руководство встретилось с болельщиками – впервые после ухода менеджерской команды Александра Плутника и Томаса Цорна. А к разработке формы на сезон-2024/25 привлекли фанатский бренд MZD, который раздал ретростиль. Больше развлекательного контента и в соцсетях клуба. Возможно, причина внимания к аудитории кроется в реформе распределения денег в РПЛ: теперь лига учитывает не только место в таблице, но и посещаемость и медиаактивность.
Неизвестно, как это отразится на будущих партнерствах, но показатели прошлого года очень грустные. Если не считать контракт с букмекером «Фонбет», в 2023-м «Локомотив» указал лишь 833 тысяч рублей в качестве доходов от прочих спонсоров. Именно тысяч – это не опечатка.
С букмекером тоже все неоднозначно. По контракту, который был рассчитан до 2026 года, москвичи получали 240 млн рублей в год. Этим летом соглашение досрочно расторгли – по данным источника Спортса, по инициативе спонсора, который выбирал, на чем сэкономить, и был недоволен отдачей от своей активности вокруг клуба.
Новый договор с «Бетбум», по данным инсайдера Ивана Карпова, принесет «Локо» даже больше – 350 млн рублей ежегодно (Нагорных утверждает, что сумма выше, но не уточняет насколько). Правда, на фоне конкурентов это мало. Тот же букмекер платит «Динамо» в разы больше – около 1 млрд рублей в год. А «Спартак» переподписался с «Винлайном» на 1,2 млрд рублей.
Потолок зарплат в «Локо» – неожиданное наследие немцев. Объяснимая мера, но бьет по уровню команды
Пока «Локомотив» не наращивает доходы, а экономит – на приобретениях и зарплатах.
Трансферную стратегию Нагорных описывает так:
«Небольшие приобретения делаем за счет текущего бюджета, а более серьезные, если они будут, произведем в том случае, если кто-то из наших игроков будет востребован, и «Локомотив» получит за трансфер дополнительные средства».
К примеру, москвичи пытались приобрести бразильского атакующего полузащитника Маркиньоса из «Ференцвароша» за 4 млн евро (перехватил «Спартак»). Так раскошелиться клуб был готов только благодаря продаже Максима Глушенкова в «Зенит». Защитника Жерзино Ньямси покупали за 3,5 млн евро зимой тоже в расчете на продажу нападающего Вильзона Изидора в «Зенит». И даже громкий трансфер защитника Сесара Монтеса обусловлен планом на выкуп Марио Митая «Аль-Иттихадом» после аренды.
Еще один способ экономии «Локо» – потолок зарплат, установленный клубом на уровне 850 тысяч евро в год.
Это ограничение – след эпохи Плутника и немецкой команды менеджеров. В течение 2021-го москвичи расстались с Ведраном Чорлукой, Гжегожем Крыховяком и Федором Смоловым, которые получали от 2 до 4 млн евро в год, а всем новичкам давали зарплату не более 1 млн евро. Так к 2022 году зарплатный фонд «Локо», который прежде составлял 5,5-6 млрд рублей, урезали до 3,5 млрд рублей. Уточним: это зарплаты всех сотрудников клуба, которых на конец 2023-го было 292. Однако основная часть зарплатного фонда приходится именно на футболистов.
Баженов объясняет, что потолок зарплат несет риски, хотя выглядит логичной мерой:
«Я даже рад, что в условиях экономических трудностей у клуба складываются определенные финансовые правила. Другое дело, что они неоптимальны и, наверное, это будет со временем осознаваться. По-любому придется вводить инструменты гибкости, потому что в противном случае мы просто не сможем удерживать состав на определенном уровне конкурентности.
С жестким потолком зарплат ты вроде бы сэкономишь на зарплатах здесь и сейчас и получишь трансферный доход, но это сильно уронит уровень состава и в перспективе не даст бороться за высокие места, что будет негативно сказываться на конверсии в отношении прочих доходов – от спонсоров, матчдэя, атрибутики и так далее».
У «Локо» есть дополнительный кошелек, через который РЖД может давать еще денег
Описанное выше – официальная бухгалтерия акционерного общества ФК «Локомотив». Ее москвичи подают в налоговую и в РФС. Но на самом деле это не вся картина.
Много лет «Локо» получает дополнительные вливания от РЖД через фирму-прокладку ООО «Финресурс» (недавно переименована в «Арена Эксперт», но чтобы не запутаться, будем называть ее по-старому). Она берет на себя часть административных расходов, освобождая бухгалтерию клуба.
«Локомотив» формально не прячет эту компанию, в отчетности клуба «Финресурс» фигурирует как связанная сторона. Сделки с такими юрлицами оцениваются РФС на предмет соответствия рынку.
Тем не менее рассказ о финансах «Локо» был бы неполным без этой главы. Источник Спортса поясняет, что компания – де-факто продолжение клуба. По его словам, многие сотрудники «Локо» традиционно числятся одновременно и в клубе, и в «Финресурсе». В отчетности компании указано, что в 2023-м в ней работали 46 человек (в «Локо» – 292 сотрудника), зарплатный фонд составляет 168 млн рублей.
О роли «Финресурса» для «Локо» рассказывал еще в 2018 году проект Football Leaks, который утверждал, что компанию использовали для обхода финансового фэйр-плей. В начале десятых УЕФА не устраивало, что РЖД обеспечивали 80% бюджета клуба. Тогда в 2014-м появился новый спонсор – «Финресурс», который щедро дал 95 млн евро. Но, как писали расследователи, источник был прикрытием поступлений РЖД.
Впоследствии руководители «Локо» по-разному комментировали роль «Финресурса» для клуба. Вот слова экс-президента москвичей Ильи Геркуса:
«[Роль] чисто техническая, ее можно просто проигнорировать. Поначалу был замысел в том, что это поможет соблюдать правила финансового фэйр-плей, но в УЕФА быстро все поняли, и это перестало работать. Просто руки не дошли руки, чтобы ее ликвидировать».
В 2020-м тогдашний гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе давал другой взгляд:
«Финресурс» продолжает работать. Это структура, обеспечивающая финансирование клуба. Она отвечает за реализацию рекламных возможностей. Это наш, как говорится, ответственный квартиросъемщик. Договор доверительного управления оформлен на «Финресурс». Администрированием стадиона, в том числе его реконструкцией, в первую очередь занимается «Финресурс». У него достаточно широкий объем обязанностей и работы».
Актуальная бухгалтерия «Финресурса» явно говорит о сохранившейся связи с футболом: компания зарабатывает на «проведении спортивно-зрелищных мероприятий» – 88 млн рублей в 2023 году. Но крупнейшая статья доходов другая – предоставление рекламных услуг. В ней, по данным Спортса, и зашиты дополнительные вливания РЖД в «Локо». В 2023-м они составили 659 млн рублей.
Судя по отчетности «Финресурса», дополнительное финансирование клуба от РЖД заметно сократилось. Еще в 2020-2021 годах через компанию проходило около 6 млрд, к 2023-му этот кошелек сжался в десять раз. Источник Спортса считает, что ослабление роли «Финресурса» – инициатива Нагорных и Леонченко, которые занимаются снижением трат, а не их маскировкой. Риторика топ-менеджеров «Локо» подтверждает эту версию. В июльском интервью «Спорт-Экспрессу» Леонченко заявил:
«Сегодня, в сложное для нашей страны время, мы не имеем права просить деньги на покупку дорогостоящих футболистов или брать кредиты в банках под неподъемные проценты».
Геркус критиковал такой подход: «Кому интересно финансовое состояние «Диснейленда» или торгового центра, в который вы пришли развлечься? РЖД дает денег, чтобы зрители были довольны, а не чтобы сэкономить и отчитаться: «Мы не все потратили, часть сберегли».
***
Несмотря на экономию, «Локо» засверкал в РПЛ. Чтобы спортивные успехи стали долгосрочными, нужно учиться не только экономить деньги РЖД, но и зарабатывать самостоятельно, привлекая болельщиков и сторонних спонсоров. Наращивание коммерческих доходов даст больше маневра в трансферах и добавит уверенности (и автономности) в будущем.
Кажется, руководство москвичей начинает это осознавать: есть попытки наладить коммуникацию с болельщиками, появляются новые не связанные с РЖД партнеры. Но простор для прогресса точно есть. Важно сделать это направление приоритетным – тогда, возможно, не придется продавать Алексея Батракова в «Зенит».
«Европейский Паровоз» – в телеграме
Фото: РИА Новости/Григорий Соколов, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович