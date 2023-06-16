Глава «Локо» о бюджете: «На сегодня он порядка 5,6 млрд рублей. К уменьшению мы готовы, у страны огромное количество приоритетных проблем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия бизнес Юрий Нагорных Политика кризис Матч ТВ деньги Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о бюджете клуба на следующий сезон.

– Бюджет клуба останется в размере 5,6 миллиарда рублей, как был последние несколько лет, или поменяется? Допускали, что он может уменьшиться.

– На сегодняшний день он в таких параметрах, которые вы озвучили – 5,6 млрд. Жизнь идет вперед и мы, являясь маленькой частью большого холдинга, не можем существовать отдельно. Есть экономика, экономика страны, и сейчас мы находимся в сложном периоде.

Надеюсь, что компании удастся сохранить существующий бюджет. Если будут какие-то определенные решения по уменьшению, что соответствует нынешним возможностям экономики, мы будем к этому готовы.

– А когда это точно будет известно?

– Как правило, планирование бюджета на следующий год происходит осенью. На этот сезон мы работаем в рамках бюджета, который утвердили в прошлом году. Футбол сегодня – часть экономики. Совершенно точно забрасывать его деньгами не будут. У страны огромное количество приоритетных проблем, задач, которые необходимо решать.

Потому мы и говорим: «Давайте работать с российскими игроками, в том числе молодыми». Мы должны растить, а не только покупать, тратя огромные деньги, – сказал Юрий Нагорных. 

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4 комментария

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Сим Сим
А сколько процентов от этой жирной суммы Локо сам заработал (без помощи бюджета и РЖД)?
+4
0
+4
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dimkaa1
Ответ Сим Сим
А сколько процентов от этой жирной суммы Локо сам заработал (без помощи бюджета и РЖД)?
А сколько у нас любой клуб сам зарабатывает?
+2
-1
+1
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Константин Эсперов
Ответ Сим Сим
А сколько процентов от этой жирной суммы Локо сам заработал (без помощи бюджета и РЖД)?
Одно дело ,если бы РЖД покупал рекламу у Локо , а когда летом один бюджет , зимой уже другой...
0
0
0
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