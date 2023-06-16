Глава «Локо» о бюджете: «На сегодня он порядка 5,6 млрд рублей. К уменьшению мы готовы, у страны огромное количество приоритетных проблем»
Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о бюджете клуба на следующий сезон.
– Бюджет клуба останется в размере 5,6 миллиарда рублей, как был последние несколько лет, или поменяется? Допускали, что он может уменьшиться.
– На сегодняшний день он в таких параметрах, которые вы озвучили – 5,6 млрд. Жизнь идет вперед и мы, являясь маленькой частью большого холдинга, не можем существовать отдельно. Есть экономика, экономика страны, и сейчас мы находимся в сложном периоде.
Надеюсь, что компании удастся сохранить существующий бюджет. Если будут какие-то определенные решения по уменьшению, что соответствует нынешним возможностям экономики, мы будем к этому готовы.
– А когда это точно будет известно?
– Как правило, планирование бюджета на следующий год происходит осенью. На этот сезон мы работаем в рамках бюджета, который утвердили в прошлом году. Футбол сегодня – часть экономики. Совершенно точно забрасывать его деньгами не будут. У страны огромное количество приоритетных проблем, задач, которые необходимо решать.
Потому мы и говорим: «Давайте работать с российскими игроками, в том числе молодыми». Мы должны растить, а не только покупать, тратя огромные деньги, – сказал Юрий Нагорных.
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