Доннарумма дважды ошибся в 1-м тайме против «Арсенала». Вратарь «ПСЖ» опоздал с выходом при голе Хавертца, а затем промахнулся перчатками мимо мяча после подачи Сака со штрафного

Джанлуиджи Доннарумма дважды ошибся и пропустил 2 гола в игре с «Арсеналом».

«ПСЖ » проиграл со счетом 0:2 в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Голкипер парижского клуба Джанлуиджи Доннарумма допустил две результативные ошибки в первом тайме. На 20-й минуте вратарь неудачно поборолся за мяч на выходе с Каем Хавертцем и пропустил первый гол.

На 35-й минуте Доннарумма пропустил после подачи со стандарта от Букайо Сака, не попав по мячу перчатками после того, как тот отскочил от газона.

Напомним, Джанлуиджи 13 сентября стал отцом, пропустил тренировку, но все же вышел на игру с «Брестом» (3:1), в которой получил мышечную травму и выбыл на две недели.

😨 Доннарумма ужасно вернулся. Два удара в створ, две ошибки – два гола