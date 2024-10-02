Артета о 2:0 с «ПСЖ»: «Арсенал» доминировал и создал много моментов в 1-м тайме, но во 2-м все изменилось. Мы хорошо справились с этим испытанием»
Лондонская команда выиграла матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
«Я очень, очень доволен игрой. Мы играли с соперником, который ярко проявляет свою индивидуальность, которому очень трудно противостоять, когда у тебя нет мяча.
В первом тайме мы явно доминировали и создали много моментов, но во втором тайме все изменилось. Нам пришлось помучаться сильнее, чем хотелось бы. В Лиге чемпионов требования выше, но я думаю, что мы хорошо справились с этим испытанием».
Об игре Кая Хавертца
«Он был невероятен. У него хороший футбольный интеллект, он понимает пространство, умеет действовать своевременно, он связующее звено. Его трудовая этика невероятна, и сейчас он представляет реальную угрозу на поле. На данный момент он один из наших главных игроков», – сказал Артета.
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