Салиба о 2:0 с «ПСЖ»: «Арсенал» заслужил победу, как только появились моменты, мы их реализовали. Тренер сказал, что мы должны играть лучше в обеих штрафных»
Вильям Салиба высказался о победе «Арсенала» над «ПСЖ» (2:0).
Команда под руководством Микеля Артеты одержала победу в матче общего этапа Лиги чемпионов.
«Мы заслужили эту победу. Тренер говорил, что нам нужно быть лучше в обеих штрафных. Как только у нас появились моменты, мы их реализовали.
Когда были трудные минуты, мы смогли защищаться все вместе. [Отсутствие Дембеле] пошло нам на пользу. Мы знали, что у них есть другие игроки, способные заменить его, но мы сосредоточились на себе», – сказал защитник «Арсенала».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости