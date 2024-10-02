Салиба о 2:0 с «ПСЖ»: «Арсенал» заслужил победу, как только появились моменты, мы их реализовали. Тренер сказал, что мы должны играть лучше в обеих штрафных»

Вильям Салиба высказался о победе «Арсенала» над «ПСЖ» (2:0).

Команда под руководством Микеля Артеты одержала победу в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы заслужили эту победу. Тренер говорил, что нам нужно быть лучше в обеих штрафных. Как только у нас появились моменты, мы их реализовали.

Когда были трудные минуты, мы смогли защищаться все вместе. [Отсутствие Дембеле] пошло нам на пользу. Мы знали, что у них есть другие игроки, способные заменить его, но мы сосредоточились на себе», – сказал защитник «Арсенала ».