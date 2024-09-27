Стогниенко об Okko: «Время смотрения спорта за 2024 год увеличилось более чем в 4 раза в сравнении с 2023-м. Аудитория полуфинала Евро-2024 Нидерланды – Англия – более миллиона пользователей»
Более 1 млн человек посмотрели на Okko полуфинал Нидерланды – Англия на Евро.
Эту информацию на сессии «Спорт Бизнес Конгресса» озвучил шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко.
«Эксклюзивную трансляцию полуфинала Евро-2024 Нидерланды – Англия в прямом эфире Okko посмотрели более миллиона пользователей.
Суммарное время смотрения спорта в Okko за неполный 2024 год увеличилось более чем в четыре раза в сравнении с полным 2023 годом.
Спорт привлекает подписчиков: количество пользователей в Okko, у которых первый просмотренный контент в сервисе – спорт, увеличилось в 3.5 раза год к году», – сказал Стогниенко.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: пресс-служба Okko
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