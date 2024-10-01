Артета о Роналдиньо: «Единственный игрок, изменивший два клуба – «ПСЖ» и «Барселону». Я никогда не видел такого таланта. На тренировках думал: как это вообще возможно?»
«Мы были соседями по комнате в течение полутора лет. В то время я, конечно, не считал его легендой, но у него был огромный талант. Он приехал из Бразилии, у него не было рабочей визы, так что ему пришлось ждать несколько месяцев.
Но он единственный игрок в истории, которого я видел, в одиночку изменивший два клуба. Он сделал это в Париже, преобразил клуб. Потом он перешел в «Барселону» в один из ее худших моментов и преобразил ее.
У него была особая аура, энергия, улыбка на лице – было невозможно находиться рядом с ним и быть при этом в плохом настроении.
Я никогда не видел такого таланта. На тренировках во время каждого упражнения я думал: как это вообще возможно? Физически невозможно делать определенные вещи.
Играть с ним – это было невероятно», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
Артета в «ПСЖ»: выиграл Кубок Интертото, застал Роналдиньо и подружился с Почеттино
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