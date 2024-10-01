У «Арсенала» 6 побед и 3 ничьих в этом сезоне. Команда Артеты не проигрывает 15 матчей – с апреля

«Арсенал» не проигрывает почти полгода.

Команда Микеля Артеты сегодня одержала победу над «ПСЖ » (2:0) в Лиге чемпионов.

В последний раз «канониры» проигрывали 17 апреля – «Баварии». В этом сезоне у них шесть побед и три ничьих.

5 октября «Арсенал » встретится с «Саутгемптоном» в АПЛ .