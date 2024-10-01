У «Арсенала» 6 побед и 3 ничьих в этом сезоне. Команда Артеты не проигрывает 15 матчей – с апреля
«Арсенал» не проигрывает почти полгода.
Команда Микеля Артеты сегодня одержала победу над «ПСЖ» (2:0) в Лиге чемпионов.
В последний раз «канониры» проигрывали 17 апреля – «Баварии». В этом сезоне у них шесть побед и три ничьих.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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