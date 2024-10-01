Хавертц забивает в 3 матчах подряд. У него 5 голов за «Арсенал» в этом сезоне
Кай Хавертц забил в третьей игре подряд.
Немецкий полузащитник «Арсенала» отличился в матче против «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
Перед этим Хавертц забивал «Лестеру» в АПЛ (4:2) и «Болтону» (5:1) в Кубке лиги.
Суммарно на счету полузащитника уже 5 голов за «Арсенал» в этом сезоне.
Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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