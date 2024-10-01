Хавертц забивает в 3 матчах подряд. У него 5 голов за «Арсенал» в этом сезоне

Кай Хавертц забил в третьей игре подряд.

Немецкий полузащитник «Арсенала» отличился в матче против «ПСЖ » во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

Перед этим Хавертц забивал «Лестеру» в АПЛ (4:2) и «Болтону» (5:1) в Кубке лиги.

Суммарно на счету полузащитника уже 5 голов за «Арсенал » в этом сезоне.

Его статистику можно увидеть здесь .