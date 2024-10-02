Флик о 5:0 с «Янг Бойз»: «Барселоне» следует увереннее начинать матчи, но со временем мы прибавляли. Игроки заслужили два дня отдыха»
Ханс-Дитер Флик нашел недостатки в игре «Барселоны» против «Янг Бойз» (5:0).
«Нам следует немного более уверенно начинать матчи. Быть более подвижными. Но с течением времени мы прибавляли.
Никто не знает, что как все будет работать в этой новой Лиге чемпионов, но хорошая разность забитых и пропущенных голов всегда кстати.
Рафинья сыграл очень хорошо, но нельзя говорить только о ком-то одном. Важно играть как команда. Рафинья может играть хорошо только в том случае, если хорошо играют его партнеры.
Мы хотели дать Педри отдохнуть, и были сомнения, что Френки де Йонга стоит выпускать так рано. Вот почему в середине тайма вышел Ансу Фати.
Футболисты заслужили два дня отдыха, которые у них сейчас будут», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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