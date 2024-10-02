Рафинья о 5:0 с «Янг Бойз»: «Барса» должна была ответить на матч с «Монако». Важно забить много голов, после 8 игр это будет иметь значение»
Каталонский клуб одержал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов. Ранее «Барселона» уступила «Монако» со счетом 1:2.
«Мы знали, что должны дать ответ на матч в Монако. Мы выступили очень хорошо. Мы проиграли [«Монако»] и должны были ответить. Перед нашими болельщиками это гораздо легче, потому что они нас поддерживают. Я рад, что мы одержали хорошую победу.
У нас есть идея прессинговать, и у нас это очень хорошо получается. Мы очень хорошо работаем. Физически все на поле сильны.
Я думаю, что больше всего изменилась позиция на поле. Это то, что действительно изменило меня. У меня всегда было желание играть хорошо. Всегда нужно бежать. Неважно, каков результат. Самое главное – отдавать все силы команде.
Важно забить так много голов, потому что после восьми матчей это будет иметь значение», – сказал вингер «Барселоны» Рафинья.
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