«Барселона» выиграла 8 из 10 матчей при Флике и дважды проиграла

«Барселона» выиграла 80% матчей при Ханси Флике.

«Блауграна» разгромила «Янг Бойз» (5:0) в Лиге чемпионов. Это был ее 10-й матч под руководством немецкого тренера.

Каталонцы с начала сезона одержали 8 побед, а также проиграли «Монако» (1:2) и «Осасуне» (2:4).

6 октября «Барселона » выступит в гостях у «Алавеса».