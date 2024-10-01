«Барселона» выиграла 8 из 10 матчей при Флике и дважды проиграла
«Барселона» выиграла 80% матчей при Ханси Флике.
«Блауграна» разгромила «Янг Бойз» (5:0) в Лиге чемпионов. Это был ее 10-й матч под руководством немецкого тренера.
Каталонцы с начала сезона одержали 8 побед, а также проиграли «Монако» (1:2) и «Осасуне» (2:4).
6 октября «Барселона» выступит в гостях у «Алавеса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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