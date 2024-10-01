У Левандовского 10 (8+2) очков в 10 матчах сезона. Форвард «Барсы» забил «Янг Бойз»
Роберт Левандовски совершил 10 результативных действий в 10 матчах сезона.
Нападающий «Барселоны» открыл счет в игре с «Янг Бойз» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
Это 8-й гол польского футболиста во всех турнирах в текущем сезоне и первый в ЛЧ. На его счету также 2 результативных паса.
Статистику Левандовского можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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