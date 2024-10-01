9

У Левандовского 10 (8+2) очков в 10 матчах сезона. Форвард «Барсы» забил «Янг Бойз»

Роберт Левандовски совершил 10 результативных действий в 10 матчах сезона.

Нападающий «Барселоны» открыл счет в игре с «Янг Бойз» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм). 

Это 8-й гол польского футболиста во всех турнирах в текущем сезоне и первый в ЛЧ. На его счету также 2 результативных паса. 

Статистику Левандовского можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЯнг Бойз
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРоберт Левандовски
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ЦСКА выиграл 6 из 8 последних матчей. Команда Николича вышла на 1-е место в группе С Кубка России, проведя на игру больше «Краснодара»
5 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА обыграл «Пари НН» в гостях, «Локомотив» победил «Оренбург», «Рубин» проиграл «Факелу»
1205 минут назад
У Рафиньи 6 голов и 3 ассиста в 8 последних матчах за «Барселону»
6 минут назад
«УЕФА – мафия. Вам плевать на спорт, вас волнуют только деньги». Баннеры фанатов «Боруссии» на матче с «Селтиком» в ЛЧ
412 минут назадФото
Лига чемпионов. «Арсенал» принимает «ПСЖ» Сафонова, «Байер» против «Милана», «Барса» играет с «Янг Бойз», «Интер» – с «Црвеной», «Ман Сити» в гостях у «Слована»
35236 минут назадLive
Аллегри может возглавить «МЮ» – его продвигает Фергюсон. У тен Хага два матча на исправление ситуации (GdS)
4539 минут назад
Тест про ретро-эмблемы ЛЧ: вспомните, у какого клуба какой логотип?
144 минуты назадСпецпроект
«Ливерпуль» может сделать предложение по Брэнтуэйту в январе. «МЮ» сохраняет интерес к защитнику «Эвертона» (Daily Mail)
846 минут назад
У Медины травма задней поверхности бедра. Хавбек «Спартака» не сыграет с «Динамо»
555 минут назад
Большинство игроков «МЮ» поддерживает тен Хага, но в команде растет ощущение, что время тренера на исходе (Daily Mail)
19сегодня, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» на чемпионство точно не будет претендовать, по составу он уступает «Зениту» и «Краснодару». С «Локо» Станкович проиграл сам себе». Булатов о красно-белых
1 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд – «Селтик». 5:1 – Адейеми сделал хет-трик. Онлайн-трансляция
81 минуту назадLive
ЦСКА победил «Пари НН» в Кубке на выезде – 2:0. Бистрович и Глебов забили, Пьянич дебютировал
306 минут назад
«Барселона» – «Янг Бойз». 3:0 – у Рафиньи 1+1, Левандовски и Мартинес забили. Онлайн-трансляция
566 минут назадLive
«Арсенал» – «ПСЖ». 2:0 – Хавертц и Парти забили. Онлайн-трансляция
258 минут назадLive
Хавертц забивает в 3 матчах подряд. У него 5 голов за «Арсенал» в этом сезоне
13 минут назад
«Байер» – «Милан». Джака, Бонифасе, Леау и Абрахам в старте. Онлайн-трансляция
523 минуты назадLive
«ПСЖ» может оштрафовать Дембеле, лишив части «бонуса за этику». Вингер не играет с «Арсеналом» по решению Энрике
24 минуты назад
Деограсия о матче с «Зенитом»: «Поедем в Санкт‑Петербург играть на победу – «Оренбург» уже показывал, что хорошо играет с топ‑командами»
226 минут назад
«Слован» Братислава – «Манчестер Сити». 0:2 – Гюндоган и Фоден забили. Онлайн-трансляция
429 минут назадLive