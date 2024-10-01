Левандовски забил 50-й и 51-й голы в ЛЧ после 30 лет. Больше только у Роналду – 68

Роберт Левандовски забил 50-й и 51-й голы в Лиге чемпионов после 30 лет.

Нападающий «Барселоны» сделал дубль в игре с «Янг Бойз » во втором туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0, второй тайм).

Поляк стал вторым футболистом в истории турнира, преодолевшим отметку в 50 забитых мячей после 30 лет. Первым был Криштиану Роналду – он отметился 68 голами после тридцатилетия.

Статистику 36-летнего Левандовского можно найти здесь .