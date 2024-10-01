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Левандовски забил 50-й и 51-й голы в ЛЧ после 30 лет. Больше только у Роналду – 68

Роберт Левандовски забил 50-й и 51-й голы в Лиге чемпионов после 30 лет.

Нападающий «Барселоны» сделал дубль в игре с «Янг Бойз» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0, второй тайм). 

Поляк стал вторым футболистом в истории турнира, преодолевшим отметку в 50 забитых мячей после 30 лет. Первым был Криштиану Роналду – он отметился 68 голами после тридцатилетия. 

Статистику 36-летнего Левандовского можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: OptaJose
logoКриштиану Роналду
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЯнг Бойз
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРоберт Левандовски
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