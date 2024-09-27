Хасселбайнк о лучших форвардах АПЛ: «Холанд, Исак, Джексон. Не думаю, что Эрлинг в «Челси» забил бы столько же, сколько в «Сити»
Джимми Флойд Хасселбайнк перечислил сильнейших форвардов АПЛ.
– Кто входит в тройку лучших нападающих Премьер-лиги?
– Эрлинг Холанд, Александер Исак и Николас Джексон.
Мне нравится Исак как игрок. Мне кажется, у него есть все, что есть у лучших нападающих.
Если взять Исака в «Манчестер Сити», забьет ли он больше голов, чем Эрлинг Холанд? Не думаю, но сделает ли он их игру в целом лучше? Это другой вопрос. Но мы знаем, что Холанд в команде для того, чтобы завершать, а не создавать моменты.
Если поставить Холанда в состав «Челси», забьет ли он столько же голов, сколько забивает в «Сити»? Не думаю. Сколько у Холанда будет возможностей забить первым касанием, если он будет играть в «Челси»?
Они все отличные игроки, и у них у всех разные качества, – сказал бывший форвард «Челси» в интервью Genting Casino.
Опубликовал: Александр Суряев
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