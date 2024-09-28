«Холанду нужно создавать моменты, он последний фрагмент мозаики. Вне штрафной он не вовлечен в игру. Но умение Эрлинга завершать в касание – одно из лучших». Хасселбайнк о норвежце

Джимми Флойд Хасселбайнк описал игровые характеристики Эрлинга Холанда.

«Не знаю, побьет ли он все бомбардирские рекорды в этом году. Он тот, кому нужно создавать моменты. В «Манчестер Сити» он всегда выступает как последний фрагмент мозаики и вносит финальный штрих в атакующие действия.

Чтобы побить рекорды, ему понадобится много передач. Он смертельно опасен в штрафной, именно там он оживает, однако за ее пределами он почти не вовлечен в игру. Он не участвует в комбинациях и созидании. Он тот, кто завершает, во всех смыслах. Конечно, он становится целью, он тот, кто позволяет «Ман Сити» делать длинные передачи, и иногда это происходит, но он зависит от того, как остальные снабжают его мячом.

Его умение завершать в касание – одно из лучших, что я видел. Когда он действует инстинктивно, то знает, где быть и что делать. У него есть инстинкт форварда, присущий лучшим. Он способен учуять гол. А этому форварда научить сложнее всего», – сказал экс-нападающий «Челси» в интервью Genting Casino.