«Тен Хаг проработает минимум до Рождества, если не будет поразительного спада. Будет безумием продлить контракт и сразу его выгнать». Маккойст о тренере «МЮ»

Алли Маккойст считает, что Эрик тен Хаг продолжит работу в «Манчестер Юнайтед».

«Сложно сказать, сколько времени «МЮ » следует дать тен Хагу , потому что контракт с ним только что был продлен. Новые владельцы дали ему новый контракт, и будет логично продолжать сотрудничество в обозримом будущем, несмотря ни на что.

Будет безумием дать ему новый контракт и сразу выгнать, это будет совершенно бессмысленно. Если не будет резкого и поразительного спада в части результатов и стандартов, тен Хаг, думаю, проработает как минимум до Рождества», – сказал бывший форвард сборной Шотландии в интервью Talksport.