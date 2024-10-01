«Тен Хаг проработает минимум до Рождества, если не будет поразительного спада. Будет безумием продлить контракт и сразу его выгнать». Маккойст о тренере «МЮ»
Алли Маккойст считает, что Эрик тен Хаг продолжит работу в «Манчестер Юнайтед».
«Сложно сказать, сколько времени «МЮ» следует дать тен Хагу, потому что контракт с ним только что был продлен. Новые владельцы дали ему новый контракт, и будет логично продолжать сотрудничество в обозримом будущем, несмотря ни на что.
Будет безумием дать ему новый контракт и сразу выгнать, это будет совершенно бессмысленно. Если не будет резкого и поразительного спада в части результатов и стандартов, тен Хаг, думаю, проработает как минимум до Рождества», – сказал бывший форвард сборной Шотландии в интервью Talksport.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
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