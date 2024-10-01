Ричардс об «МЮ»: «Что они вообще пытаются делать? Это команда, состоящая из индивидуальностей. Обычно говорят, что игроки должны играть лучше, но здесь вопросы к тренеру»

Майка Ричардс оценил игру «МЮ» на старте сезона.

«Сезон только начался. В начале мне казалось, что были признаки системы. Не той, которую бы мы хотели видеть, но в сравнении с прошлым сезоном.

Когда они выиграли Кубок Англии, можно было увидеть некоторые элементы. Думаешь, соберут ли они все воедино? А потом смотришь матчи и удивляешься: что они вообще пытаются делать? Это просто команда, состоящая из индивидуальностей. Обычно говорят, что игроки должны играть гораздо лучше, и это так, но, я думаю, в этот раз нужно смотреть на тренера и спрашивать: окей, каков план на игру?

Результаты и выступления в этом сезоне оставляют желать лучшего. Я не могу поверить в то, что вижу. Они, должно быть, работают над чем-то на тренировочной базе. Не знаю, в чем дело: это недостаток уверенности или отсутствие веры в тренера, но что-то не так. И становится только хуже», – сказал бывший защитник «Сити».