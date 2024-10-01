Ле Норман получил черепно-мозговую травму с субдуральной гематомой после столкновения с Тчуамени в матче с «Реалом». Защитник «Атлетико» не сыграет с «Бенфикой»

Робен Ле Норман не сыграет с «Бенфикой» из-за повреждения.

Центральный защитник «Атлетико » получил сильный удар по голове в воскресном дерби с «Реалом » (1:1).

Согласно медицинскому заключению, у Ле Нормана выявлена черепно-мозговая травма с субдуральной гематомой (сгусток крови на поверхности мозга, под его покрывающим слоем, твердой мозговой оболочкой – Спортс’‘). Испанец получил удар в борьбе за верховой мяч с Орельеном Тчуамени на последних минутах, но после осмотра врачей и оказания помощи он смог доиграть матч.

Во вторник Робен прошел дополнительные обследования в соответствии с протоколами на случаи сотрясений. Клуб сообщает, что «в процессе возвращения игрока к соревнованиям будут соблюдены все меры, предусмотренные протоколом для подобных травм».

Ле Норман не сыграет в завтрашнем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».