Ле Норман получил черепно-мозговую травму с субдуральной гематомой после столкновения с Тчуамени в матче с «Реалом». Защитник «Атлетико» не сыграет с «Бенфикой»
Центральный защитник «Атлетико» получил сильный удар по голове в воскресном дерби с «Реалом» (1:1).
Согласно медицинскому заключению, у Ле Нормана выявлена черепно-мозговая травма с субдуральной гематомой (сгусток крови на поверхности мозга, под его покрывающим слоем, твердой мозговой оболочкой – Спортс’‘). Испанец получил удар в борьбе за верховой мяч с Орельеном Тчуамени на последних минутах, но после осмотра врачей и оказания помощи он смог доиграть матч.
Во вторник Робен прошел дополнительные обследования в соответствии с протоколами на случаи сотрясений. Клуб сообщает, что «в процессе возвращения игрока к соревнованиям будут соблюдены все меры, предусмотренные протоколом для подобных травм».
Ле Норман не сыграет в завтрашнем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».
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