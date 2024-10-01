Игрок «Аль-Насра» Аль-Наджди потерял сознание, празднуя гол Роналду в матче азиатской ЛЧ. Защитник подпрыгнул и ударился головой о крышу скамейки запасных

Игрок «Аль-Насра» потерял сознание, празднуя гол Криштиану Роналду.

Во вчерашнем матче команда из Саудовской Аравии победила катарский «Аль-Райян » в Лиге чемпионов Азии со счетом 2:1. Победный мяч на 76-й минуте забил 39-летний португалец.

Защитник «Аль-Насра» Салем Аль-Наджди , замененный из-за травмы ноги на 35-й минуте, радуясь голу, вскочил со скамейки запасных и ударился головой о ее крышу. Это привело к потере сознания, продолжавшемуся несколько минут.

Игрока на носилках отнесли в раздевалку, где его осмотрел медицинский персонал, который решил, что нет необходимости отправлять его в больницу. Аль-Наджди покинул стадион в сопровождении медицинского персонала.

«У игрока было высокое давление, и мы будем следить за тем, что с ним будет дальше», – прокомментировал произошедшее главный тренер «Аль-Насра » Стефано Пиоли .

Роналду после победы «Аль-Насра» над «Аль-Райяном» в азиатской ЛЧ: «Тяжелый труд окупается. Идем дальше!»