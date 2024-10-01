«Сосьедад» о восстановлении Захаряна: «Он вернется в команду после паузы на матчи сборных. Чтобы попасть в состав, нужно тренироваться без боли»

В «Сосьедаде» рассказали о восстановлении Арсена Захаряна после травмы.

В начале августа российский хавбек перенес операцию на голеностопе. В прошлом сезоне он провел 40 матчей за «Реал Сосьедад » во всех турнирах.

– Захарян сможет вернуться в расположение команды и будет готов тренироваться после паузы на матчи сборных.

– Ждать ли его в заявке на матч с «Жироной» 18 октября?

– Слишком рано, Арсену нужно будет проводить все тренировки без боли после возвращения, чтобы снова попасть в состав, – сообщила пресс-служба испанского клуба.