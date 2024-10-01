«Сосьедад» о восстановлении Захаряна: «Он вернется в команду после паузы на матчи сборных. Чтобы попасть в состав, нужно тренироваться без боли»
В «Сосьедаде» рассказали о восстановлении Арсена Захаряна после травмы.
В начале августа российский хавбек перенес операцию на голеностопе. В прошлом сезоне он провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах.
– Захарян сможет вернуться в расположение команды и будет готов тренироваться после паузы на матчи сборных.
– Ждать ли его в заявке на матч с «Жироной» 18 октября?
– Слишком рано, Арсену нужно будет проводить все тренировки без боли после возвращения, чтобы снова попасть в состав, – сообщила пресс-служба испанского клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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